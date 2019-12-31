iPhone'da Veri İzleme Uygulaması – WiFi ve Hücresel





iPhone'da uygulamaların veri kullanımını izlemenize yarayan birçok uygulama var. Aşağıda iOS cihazda en iyi veri izleme uygulamalarını bulacaksınız.

DataMan Pro

DataMan Pro hoş bir kullanıcı arayüzü ile gelen en iyi veri izleme uygulamalarından biridir. Ana ekranda, ay boyunca tükettiğiniz verilerin yüzdesini bulacaksınız. Yüzdenin altında, verinin yenilenmesi için kalan gün sayısı gösterilir. Bunun altında, geçerli hücresel kullanım ve WiFi kullanımı görüntülenir.

Data Usage Pro

Data Usage Pro, verilerinizi izlemenize yardımcı olur ve sınıra yaklaştığınızı bildirir. Bu uygulama ile mobil ve WiFi veri kullanımını gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz. Doğru veri kullanım geçmişi ile verilerinizi takip edebilir ve yönetebilirsiniz. Uygulamaya güzel bir görünüm vermek için farklı tema renkleri mevcuttur.

Advanced Data Usage Tracker

Advanced Data Usage Tracker ile 3G / 4G veri kullanımınız ve WiFi kullanımınız üzerinde mükemmel kontrol elde edeceksiniz. Günlük, haftalık, aylık trend analizi ile verilerinizi net bir şekilde görün.





My Data Manager

My Data Manager, size veri kullanımına limit koyma olanağı vererek ekstra ücret ödemenizi engeller Bu uygulama, veri kullanımını doğru bir şekilde izleme yeteneği nedeniyle popülerdir. Veri tüketiminizin geçmişini oluşturur.

DataMan Next

DataMan Next, iPad ve iPhone gibi iOS cihazlarda veri kullanımınız hakkında size doğru bilgi verebilen veri izleme uygulamaları arasında yer alıyor. Tüm hücresel ağlarla (2G, 3G, 4G) çalışır ve WiFi ve mobil verilerinizi izler. Ekranda veri kullanımınız gösterilir ve sınıra yaklaşıldığında uyarı verir.

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