iPhone'da VoiceOver'ı Açmak ve Kullanmak





iPhone'da VoiceOver özelliğini özelleştirmenin birçok yolu vardır, VoiceOver etkinleştirildiğinde iPhone'unuzda meydana gelen değişiklikler şunlardır:

iPhone'da VoiceOver Ne İşe Yarar?

Yeni bir ekrana veya sayfaya her gittiğinizde iPhone'unuz bir ses çalar ve ekrandaki ilk öğeyi yüksek sesle okur.

Bir öğeye dokunduğunuzda, yüksek sesle okunur. Etkinleştirmek için iki kez dokunursunuz.

Kaydırmak için üç parmağınızı kullanırsınız.

Geçerli uygulamada bir eylemi başlatmak veya durdurmak için iki parmağınızla iki kez dokunursunuz. Örneğin, Kamera uygulamasını kullanarak fotoğraf çekmek için iki parmağınızla iki kez dokunursunuz veya Müzik uygulamasında müzik başlatmak veya durdurmak için iki parmağınızla iki kez dokunursunuz.

iPhone'da VoiceOver'ı Açmak

iPhone'da VoiceOver modunu açma adımları:

Ayarlar uygulamasını başlatın. "Genel" e dokunun. "Erişilebilirlik" e dokunun. Erişilebilirlik sayfasında "VoiceOver" a dokunun. Düğmeyi sağa kaydırarak VoiceOver'ı açın. VoiceOver'ı açtığınızda hareketlerin çalışma şeklinin değişeceğini söyleyen bir pencere görüntülenir. Metnin yüksek sesle okunması için pencerenin herhangi bir bölümüne dokunun. Devam etmek için "Tamam" a iki kez basın.

iPhone'da VoiceOver Modunu Kapatmak

Ayarlar uygulamasını başlatın (seçmek için Ayarlar uygulamasına dokunun, ardından uygulamayı açmak için iki kez dokunun). Seçmek için "Genel" e dokunun ve ardından açmak için iki kez dokunun. Seçmek için "Erişilebilirlik" e dokunun ve ardından açmak için iki kez dokunun. "VoiceOver" a dokunun. Sonra kapatmak için iki kez hafifçe vurun.

VoiceOver'ı Açmanın veya Kapatmanın Diğer Yolları

VoiceOver'ı açmak veya kapatmak için başka yollar da vardır:





Siri'yi kullanabilirsiniz. Siri'yi başlatın ve "VoiceOver'ı aç" veya "VoiceOver'ı kapat" deyin.

Denetim Merkezi'ne Erişilebilirlik kısayolları eklerseniz, buradan özelliği açıp kapatabilirsiniz. Ayarları başlatın ve "Denetim Merkezi" ni seçin, ardından "Denetimleri Özelleştir" bölümünden "Erişilebilirlik Kısayolları" nı seçin. Artık ekranın sağ üst köşesinden Denetim Merkezi'ni aşağı çekerek VoiceOver'ı açıp kapatabilirsiniz.

Yan veya Ana Sayfa düğmesi için Erişilebilirlik kısayollarını etkinleştirirseniz, bu düğmeye üç kez basarak VoiceOver'ı etkinleştirebilirsiniz. Ayarlar'ı başlatın, "Genel" e, ardından "Erişilebilirlik" e dokunun, ardından aşağıya kaydırın ve "Erişilebilirlik Kısayolu" nu seçin. VoiceOver'ı seçin ve şimdi üç kez basarak özelliği açıp kapatabilirsiniz.

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