



iPhone müzik çalmıyor sorununu ele alıyoruz. Aşağıdaki adımları deneyerek iPhone'un müzik çalmaması problemine çözüm bulabilirsiniz. Sessiz düğmesini kontrol edin, iPhone'u yeniden başlatın, müzik uygulamasını yeniden başlatın ve son olarak iOS yazılımını güncelleyin. Eğer iPhone hala müzik çalmıyorsa aşağıdakileri deneyin.

iPhone Müzik Çalmıyor, Nasıl Düzeltilir?

iTunes ile senkronizasyon sorunu

Müzik parçanızı iPhone'da çalamıyorsanız veya bazı şarkılar gri renkteyse, iTunes ile senkronizasyon sorunu olabilir.

Böyle olduğunda, şarkılar cihaz tarafından tanınamaz. Bu sorunun üstesinden gelmek için önce iTunes'u en son sürüme güncellemelisiniz. Ardından, Müzik parçaları eklemeye başlamak için Dosya> Kitaplığa Ekle'yi seçin> klasörü seçin> Aç'ı seçin. Son olarak, parçaları cihazınızla iTunes arasında tekrar senkronize edin.

Bilgisayarı yeniden yetkilendirin

iTunes bazen yetkilendirildiğini unutur. Yetkilendirmeyi yenilemeniz gerekir.

Yenilemek için iTunes'u başlatın> Hesap'a gidin > Yetkilendirme'yi tıklayın> Bu Bilgisayarı Yetkilendirmeyi Kaldır'ı seçin > 'Bu Bilgisayarı Yetkilendir'i tekrar tıklayın.

Bu işlemi yapmak, müziğin iPhone'da çalmaması sorununu düzeltebilir.

Müzik formatını dönüştürme

iPhone yalnızca aşağıdaki müzik formatlarını destekler ve diğerlerini çalmaz:





AIFF

WAV

AAX

AAX+

AA

MP3

MP3 VBR

ALAC

AAC

(Korumalı) Protected AAC

HE-AAC

Müzik formatını nasıl dönüştüreceğinizi mi merak ediyorsunuz?

Yöntem 1: Şarkılar zaten iTunes arşivindeyse: iTunes'u başlatmanız gerekir> Düzenle'yi tıklayın> Tercihleri ​​seçin> Genel> 'Ayarları İçe Aktar'ı tıklayın>' İçe Aktarmayı Kullan 'açılır menüsünden gerekli formatı seçin> 'Tamam'ı seçin> Şarkıyı seçin>' Dosya'ya gidin> 'dönüştür'ü tıklayın>' Oluştur'u seçin.

Yöntem 2: Şarkılar diskdeyse: Öncelikle iTunes'u başlatın> Tercihleri Düzenle'ye gidin> Genel> Ayarlar'ı İçe Aktar > 'Kullanarak İçe Aktar' seçeneğinden gerekli formatı seçin> Tamam'ı tıklayın. Şimdi Shift tuşunu basılı tutun ve dosyaya gidin> dönüştür'ü tıklayın> Dönüştürmek istediğiniz klasörü seçin ve son olarak onaylayın.

Cihazı sıfırlayın

Cihazı sıfırlamak için gereken işlem, Ayarlar> Genel> Sıfırla> Tüm içeriği ve ayarları sil> 'e gitmek ve onaylamaktır.

Bu yazımızda iPhone'da müzik çalmama sorununu ele aldık. iPhone hala müzikleri oynatmıyorsa cihazınızı Apple servisine götürün.

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