



Bazı iPhone kullanıcıları cihazlarında kötü kamera kalitesinden şikayet edebiliyor. Bulanık fotoğraf ve videolar çeken iPhone'da bu sorunu nasıl düzeltebileceğimizi göstereceğiz. iPhone'da fotoğraf ve videoda netlik sorunu için aşağıdakileri deneyin.

iPhone'da Bulanık video ve Fotoğraf Sorunu Nasıl Düzeltilir?

Aşağıda, bulanık kameralı iPhone'da karşılaşılan netlik problemini nasıl düzeltebileceğinizi açıkladık.

Bu soruna farklı faktörler neden olabilir. Cihazı satın aldığınızda fotoğraf kamerasındaki koruyucu bandı çıkarmamış bile olabilirsiniz.

Aşağıdaki adımlarda, iPhone'unuzdaki sorunu nasıl çözeceğinizi anlattık.





iPhone'unuzdaki Ayarlar uygulamasını başlatın.

Ardından, Genel seçeneğine dokunun ve ardından Depolama ve iCloud Kullanımı seçeneğine dokunun.

Depolamayı Yönet üzerine dokunun ve ardından Belgeler ve Veriler'i seçin.

Şimdi, istenmeyen dosyaları sol tarafa taşıyın ve işiniz bittiğinde Sil'e basın.

Kameranızın tüm verilerini kaldırmak için Düzenle üzerine dokunun ve ardından Tümünü Sil üzerine dokunun. Bu, kamera ayarlarınızı sıfırlayacaktır ve her şey normale dönecektir.

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra iPhone'unuzda hala bulanık görüntülerle karşılaşıyorsunuz, cihazınızda fabrika ayarlarına sıfırlama yapmayı denemelisiniz. Aşağıdaki adımları takip edin.

iPhone'unuzdaki Ayarlar uygulamasına gidin.

Ardından, Genel'e ve ardından Sıfırla'ya dokunun.

Bir sonraki ekranda, Apple Kimliğinizi ve Parolanızı girin.

Sıfırlama işlemi başlayacak ve birkaç dakika sürecektir.

Yukarıdaki adımlar iPhone'daki netlik sorununu çözmezse, en yakın Apple servisine gitmeniz ve cihazınızı göstermeniz gerekebilir.

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