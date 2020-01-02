



iPhone birçok müzik formatını işleyebiliyor. Ancak hepsini değil. O nedenle iPhone'da müzik formatını değiştirmeniz gerekirse aşağıdakileri yapın.

iPhone'da Müzik Formatını Değiştirmek

iOS 13'de En İyi Müzik Formatı Nedir?

Şu faktörlere dikkat edin:

Örneğin, MP3 şimdiye kadarki en yaygın ses formatlarından biridir, bu nedenle müziğinizin çok çeşitli cihazlarda çalmasını istiyorsanız, müziğinizi MP3 formatında saklamak iyi bir fikirdir.

AAC yaygın değildir, ancak tüm Apple cihazlarında desteklenir ve ayrıca birçok modern PC'de de oynatılır.

Bu dosya türlerinin her ikisiyle ilgili ortak sorun kayıplı dosya formatları olmalarıdır, yani sıkıştırılmıştır. iPhone'da sıkıştırılmamış bir biçim istiyorsanız, WAV daha iyi bir seçenektir.

Genel kullanım için önerilen iPhone müzik formatı MP3 olacaktır, çünkü kompakt bir dosya boyutuna sahiptir ve hemen hemen her cihazda çalışır. Tabii ki, bu sonuçta tercih meselesidir.

iPhone'da Müzik Formatlarını Dönüştürmenin Ücretsiz Yolu

Bazen müzik dosyalarınızı farklı bir biçime dönüştürmeniz gerekebilir. Bunu iTunes ile nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Şarkılar iTunes arşivindeyse:





iTunes'u başlatın. Sol üst köşedeki "Düzenle> Tercihler" e gidin. (Mac bilgisayar kullanıyorsanız "iTunes> Tercihler" e gidin.) "Genel> Ayarları İçe Aktar" ı tıklayın. "İç Aktar" ifadesinin yanındaki küçük menüden, istediğiniz kodlama formatını seçin. Ayarları kaydetmek için "Tamam" a tıklayın. Kütüphanenizden hangi şarkıları dönüştürmek istediğinizi seçin. "Dosya> Dönüştür" seçeneğine gidin ve ardından "[Format] Sürümünü Oluştur'u seçin. Formatı değiştirilen yeni müzik dosyasının kütüphanenizde orijinal dosyanın yanında göründüğünü göreceksiniz.

Klasördeki veya Diskteki Şarkıları Dönüştürme

Klasörlerde bulunan, ancak iTunes'da olmayan bir şarkıyı dönüştürmek de isteyebilirsiniz. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:

iTunes'u başlatın. "Düzenle> Tercihler" e gidin. (Mac bilgisayar kullanıyorsanız "iTunes> Tercihler" e gidin.) "Genel> Ayarları İçe Aktar" ı tıklayın. "İç Aktar" ifadesinin yanındaki küçük menüden, istediğiniz kodlama formatını seçin. "Tamam" ı tıklayın. Şimdi kütüphaneden seçmek yerine şunu yapın: "Shift" tuşunu basılı tutun (Mac kullanıyorsanız "Option" tuşuna basın), "Dosya> Dönüştür> [istediğiniz biçim] dönüştür" seçeneğine gidin. Dönüştürmek istediğiniz müziğin bulunduğu klasörü seçin. iTunes bu klasördeki tüm şarkıları dönüştürecektir.

Orijinal şarkılar ve dönüştürülen şarkılar kitaplığınızda yan yana görünür.

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