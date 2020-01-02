



Yaklaşık iki hafta önce Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın ilk renderlarını görmüştük ve genel tasarımı ortaya çıkarmıştı. Şimdi önceki tasarım sızıntılarını destekleyen canlı görüntülerle karşı karşıyayız.

Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın Gerçek Görüntüleri

Aşağıdaki resimlerden de görebileceğiniz gibi, Galaxy Note 10 Lite ortalanmış delikli bir ekrana sahip olacak ve arka kısımda sol üst köşeye hizalanmış dikdörtgen bir üçlü kamera düzeneği bulunduracak. Parlak arka kapakta parmak izi okuyucusu yok, yani muhtemelen ekran parmak izi çözümü bulunuyor.

Galaxy Note 10 Lite'ın sağ tarafında güç düğmesi ve ses tuşları olacak ve Bluetooth 5.1 özelliğine sahip bir S-Pen ile gelecek.

Samsung'dan henüz Galaxy Note 10 Lite hakkında hiçbir açıklama yok, ancak geçen haftaki bir sızıntı, Exynos 9810 yonga seti, 6GB RAM ve 128GB depolama alanı içeren eksiksiz teknik özellik listesini ortaya çıkarmıştı.

Note 10 Lite, 6.7 inç FHD+ AMOLED ekrana sahip olacak ve 25W hızlı şarj destekleyen 4.500 mAh gibi geniş bir batarya ile gelecek.





Ön kamera anlamında Note 10 Lite'ın delikli kısmında 32MP selfie lens olacak. Arka kapakta ise bizleri 12MP ana kamera, 12MP telefoto ve 12MP ultra geniş modülleri karşılayacak.

Galaxy Note 10 Lite'ın fiyatının 610 Avro'ya mal olacağı söylendi ve şimdi her an resmi hale gelebilir.

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