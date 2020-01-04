



Apple Music'i Google Home'da oynatmanın en kolay yolu, Google Home'un yerleşik Cast desteğini kullanmaktır. Apple Music neredeyse dört yıl önce piyasaya sürüldüğünden beri Chromecast için destek sunmak istemiyordu, ancak en son 2019 güncellemeleriyle nihayet Chromecast'i Apple Music ile kullanabiliyorsunuz.

Google Home'da Apple Music ile Müzik Çalmak

Ne yazık ki 4 Ocak 2020 itibariyleöncelikle Apple Music beta kullanıcısı olmanız gerekiyor. Buraya tıklayarak kayıt olabilirsiniz. iOS kullanıcıları ise iOS 13 ile Chromecast desteği aldı.

Bluetooth'u Kullanma

Google Home, çeşitli müzik hizmeti sağlayıcılarıyla uyumlu. YouTube, Chromecast, Deezer, Spotify, TuneIn, Netflix, Polk ve Raumfeld bunlar arasında. Apple'dan bahsedilmiyor ancak Bluetooth büyüsü ile çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Bunu yapmak için bir iPhone'a veya Apple Music ya da Google Home aboneliğine ihtiyacınız var. Bluetooth'u olan herhangi bir Apple cihazını da kullanabilirsiniz.





iPhone'unuzda ve Google Home'da Bluetooth'u etkinleştirin.

Google uygulamasını açın ve Cihazlar'ı seçin.

Ayarlar'ı ve ilişkili Bluetooth cihazlarını seçin.

İlişkilendirme modunu etkinleştir'i seçin. Şimdi Google Home diğer cihazları dinliyor.

iPhone Denetim Merkezi'nizi açın ve Bluetooth'u açın.

Cihazların bulunmasını bekleyin ve iPhone'unuzda Google Home'u ve Google Home'da iPhone'u seçin.

Eşleştir'i seçin.

Şimdi Apple Music'den çaldığınız müzikler Google Home'da oynatılacak.

Google Home'da Apple Music Dinlemenin Diğer Yolu

Apple Music'ten nasıl müzik indireceğinizi, DRM'ini nasıl alacağınızı ve müziği Google Drive'a veya Google Play Müzik'e nasıl yükleyeceğinizi gösteren düzinelerce çevrimiçi web sitesi var. Ancak bunu yapmamanızı öneririz. Zira Apple'a göre yasa dışıdır.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum