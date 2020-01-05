Hibrid Çift SIM Nedir? Telefonda Hybrid SIM





Hibrid SIM yuvası SIM yuvasından ve bellek kartı yuvasından oluşur, bu nedenle hibrit SIM yuvası olarak adlandırılır. Daha önce telefonun iki SIM'i ve ayrı bir hafıza kartı yuvası varken, şimdi SIM kartları ve hafıza kartını barındıran tek bir SIM tepsisi olur. Hibrid SIM yuvasına iki SIM takabilir veya bir SIM ve bir bellek kartı takabilirsiniz.

Hibrid SIM Yuvasının Dezavantajı

Akıllı telefonunuzda 64GB veya 128GB depolama alanı varsa endişelenmenize gerek yok, çünkü böyle bir durumda harici bir bellek kartı takmanız muhtemelen gerekmeyecek. Ancak akıllı telefonunuzda 16GB veya 32GB depolama alanınız varsa durum farklı. Hibrid SIM yuvalı telefonlarda çoğu zaman harici hafıza kartı yuvası olmaz. Bu durumda çift SIM kullanıyorsanız hafıza kartına yer kalmaz.

2 SIM ve 1 Hafıza Kartını Aynı Anda Kullamak

Piyasada satılan Hibrid SIM yuva genişleticiler ile normalde ilgili yuvaların bulunmadığı bir telefonda 2 SIM ve 1 hafıza kartını aynı anda kullanabilirsiniz.





Hibrid SIM Yuvası Genişleticinin Dezavantajı

Hybrid SIM Slot Extender olarak bilinen bu ürünleri kullanmak telefonunuzun pil tüketimini artırabilir. İki SIM ve bir hafıza kartı kullandığınız için güç tüketimi artacaktır.

Telefonunuzun performansına göre RAM ve işlemci yükünde de fark yaratabilir.

Bunun dışında telefonunuzda bazı küçük etkiler olabilir. Örneğin, şirket telefonu 1 SIM ve 1 hafıza kartı veya 2 SIM için tasarladıysa, hibrid SIM genişletici kullanmak cihazda beklenmedik etkiler doğurabilir.

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