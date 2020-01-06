



Android cihazınızda Google Drive'daki bir dosyayı silmek birkaç adımda mümkündür. Dosya Google Drive çöp kutusu klasörünüze gönderilebilir ancak dosyayı çöp kutusu klasöründen kalıcı olarak kaldırabilirsiniz. İşte adımlar.

Android Telefonda Google Drive Dosyalarını Kalıcı Olarak Silmek

Telefonunuzda Google Drive uygulamasını başlatın. Tüm dosyalarınıza erişmek için ekranın sağ alt kısmındaki klasör simgesini seçin.

Kurtulmak istediğiniz dosyanın sağındaki 3 nokta menü simgesini seçin.

"Kaldır" ı bulmak için menüyü aşağı kaydırın ve seçin. Dosya Google Drive çöp kutunuza gönderilecek.

Kendi dosyalarınızdan ve sizinle paylaşılan dosyalardan bu yolla kurtulabilirsiniz. Ancak, paylaşılan bir dosyayı hesabınızdan kaldırmanız dosyayı yalnızca sizin hesabınızdan kaldırır. Dosyanın sahibi dosyayı görmeye ve erişmeye devam edecektir.

Android Telefondaki Google Drive Dosyalarını Kalıcı Olarak Silmek

Dosyayı sildikten sonra, Google Drive çöp kutunuza gider. Çöp kutusundaki öğeleri sorunsuz bir şekilde kalıcı olarak silebilirsiniz.





Google Drive uygulamanızdan, uygulamanın sol üst köşesindeki 3 satırlı menüye dokunun.

Görünen menüden "Çöp Kutusu" na dokunun. Kaldırdığınız her öğe görülecektir.

Silmek istediğiniz dosyanın sağ tarafındaki 3 noktalı menü simgesine, ardından "Kalıcı Olarak Sil" e dokunun. Sizden onay istenecek ve dosyanın tekrar kurtarılamayacağı söylenecektir.

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