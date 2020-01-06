



Özel emojilerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilmenizi sağlayan Bitmoji uygulaması oldukça kullanışlıdır. Uygulamayı Google Play Store'dan indirebilir ve hızlıca yükleyebilirsiniz.

Android'de Bitmoji Klavye Nasıl Kullanılır?

Bitmoji Klavye, Bitmoji uygulamasını kullanmayı kolaylaştırır. Bitmoji uygulamasını yükleyerek başlayın. Yüklendikten sonra uygulamayı açın ve uygulamaya kaydolun. Profilinizi ayarlayın ve cinsiyet, cilt tonu, saç, yüz özellikleri ve elbise gibi detaylar üzerinde çalışarak kişisel Bitmoji avatarınızı tasarlayabilirsiniz. Bundan sonra, avatarın kaydedilmesi için ekranın sağ üst köşesindeki onay işaretine dokunun. Bu avatar Bitmoji klavyesinde de geçerli olacak.

Bitmoji Klavyesini Etkinleştirme

Sadece birkaç resim göndermeyi planlıyorsanız, Bitmoji uygulamasından hızlıca Bitmoji göndermeye başlayabilirsiniz. Ancak Bitmoji Klavye'yi kullanırsanız her seferinde uygulamayı başlatmanız gerekmez.

Bitmoji uygulamasını başlatın ve sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun.

"Ayarlar" ı seçin

Ayarlar'deyken "Bitmoji Klavye" yi seçin.

"Klavyeyi Etkinleştir" e basın.

Telefonunuzun Dil ve Ayarlar menüsüne yönlendirileceksiniz. "Bitmoji Klavye" yi her açışınızda, mesajlaşmaya başlayabilirsiniz, ancak standart klavyenize geri dönmek için kapatmanız gerektiğinde aynı menüye tekrar gitmeniz gerekiyor.

GBoard Yapılandırması

Gboard ve Bitmoji klavyesini birlikte yapılandırabilirsiniz:





Ayarlar'a gidin.

"Dil ve Giriş" e basın.

"Geçerli Klavye" yi seçin. Samsung Galaxy cihazlarında, seçenek "Ekran Klavyesi" adıyla görünür.

Açılır pencerede, Samsung Galaxy telefonlarda "Klavyeleri Seç" veya "Klavyeleri Yönet" i seçin.

İndirilen ve yüklenen klavyenin listesi artık mobil cihazınızda görünecek. Hem "Bitmoji Klavye" hem de "Gboard" seçeneğini açın

Ardından Gboard uygulamasını başlatın ve şu seçenekleri basarak Gboard'u varsayılan klavyeniz olarak ayarladığınızdan emin olun: Giriş Yöntemi> Gboard> İzinleri Ayarla> İzin Ver> Tamam'ı seçin.

Gboard'unuz uygun şekilde yapılandırıldığında, Bitmoji klavyesini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bitmoji Klavyeden Yararlanma

Klavyeyi görüntülemek için bir metin alanını seçin.

Klavye göründüğünde, gülen yüz simgesine dokunun.

Küçük Bitmoji simgesine dokunun.

Bundan sonra, tüm Bitmojilerinizi gösteren bir pencere göreceksiniz. Bitmojinizi aratabilirsiniz.

Göndermek istediğiniz Bitmoji'yi bulduktan sonra, mesajınıza eklenmesini sağlamak için seçin.

Mesajınızı alıcıya teslim etmek için "Gönder" e basın.

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