



Yeni bir HomePod satın aldınız ve nasıl kurulduğunu merak ediyorsanız, aşağıda HomePod kurulumuna dair hem otomatik hem de manuel adımlara yer verdik.

HomePod Kurulumu Nasıl Yapılır?

1) HomePod'unuzu duvar prizine takın.

2) HomePod'da cihazın ilk kez yapılandırılmaya hazır olduğunu belirten bir zil ve yanıp sönen beyaz ışığın görünmesini bekleyin. Şimdi iOS 11.2.5 veya üstü iPhone, iPad veya iPod touch'ınızın kilidini açın ve hoparlörü birkaç santimetre içinde tutun.

3) Kurulum ekranı iOS aygıtında göründüğünde, devam etmek için Ayarla öğesine dokunun.

4) HomePod'unuzun bulunduğu odayı, "Salon", "Yatak Odası", "Mutfak", "Yemek Odası" veya benzeri ögeler arasında seçin. HomePod'unuz iOS Ev uygulamasına eklenecek ve burada belirttiğiniz odaya atanacak.

5) Şimdi Kişisel İstekleri açmanız veya kapatmanız istenecek. Gizliliğiniz için kapatmanızı öneririz.

6) Kişisel İstekler özelliğini kullanmayı seçtiyseniz, iOS cihazınızı konum paylaşımı için kullanmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır.

7) "HomePod'da Siri" yazılı bir sonraki ekranda Devam düğmesine basın.

8) Apple'ın Şartlar ve Koşullarını onaylamak için Kabul Ediyorum düğmesine dokunun.

9) HomePod'unuza iCloud / Apple ID'nizi, Siri tercihlerinizi, Wi-Fi şifrelerinizi ve Apple Music aboneliğinizi iOS aygıtından transfer etme iznini vermek için Aktarım Ayarları'na dokunun. Apple Music abonesi değilseniz, kurulum sırasında bir deneme aboneliği sunulur.



Hepsi bu kadar, iPhone ve iPad gibi iOS aygıtlarda HomePod hoparlörünün otomatik kurulum adımlarına yer verdik. Aşağıda ise manuel kurulum adımları var:

iOS'te HomePod'u Manuel Olarak Kurmak

Otomatik kurulum çalışmıyorsa, HomePod'unuzu manuel olarak kurun.





1) iOS cihazınızda Ev uygulamasını açın. NOT: HomePod kurulum işlemi, hem Ev uygulamasının hem de Müzik uygulamasının iOS cihazınıza yüklenmesini gerektirir. Bu uygulamaları yüklemediyseniz App Store'dan indirin.

2) Sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun, ardından Ev uygulamasının altındaki açılır menüden Aksesuar Ekle seçeneğini belirleyin.

3) En alttaki "Kodunuz Yok veya Taramıyor musunuz?" bağlantısına dokunun.

4) Son olarak, Yakındaki Aksesuarlar listesinden HomePod'unuzu seçin.

Ve hepsi bu kadar! Bu yazıda iPhone, iPad cihazları ele alan HomePod kurulumuna yer verdik.

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