



"Lite" amiral gemisi modeli trendi tüm hızıyla geri dönüyor; yıllarca tek bir modelle piyasada yarıştıktan ve sonra "T" versiyonlarına geçtikten sonra OnePlus şimdi OnePlus 8, 8 Pro'nun yanına bir de 8 Lite modelini hazırlıyor.

OnePlus 8 Lite'ın Tasarımına Yakından Bakış

Bu iki cihazın her birinin iddia edilen özellikleri çoktan sızmıştı ve OnePlus'ın mevcut fiyatlandırma şemasını devam ettireceği düşünüldüğünde fiyat – performans anlamında rakipsiz olacakları anlaşılmıştı.

8 ve Pro modellerinin tasarımlarının sızması ile 8 Lite biraz gölgede bırakılmıştı. Sızıntılarda OnePlus 8 ve 8 Pro'nun üçlü kamera tasarımı ile geleceği görüldü. Şimdiyse ünlü sızıntılara imza atan bir isim Lite telefonun görüntülerini yüksek çözünürlükte yayınlıyor, 2020 sürümleri arasında en uygun fiyatlı OnePlus'a yakından bakıyoruz.

Hatırlatma olarak, OnePlus 8 Lite, MediaTek Dimension 1000 yonga setinden yola çıkarak 5G özellikli bir telefon olacak. Ancak 1080p ekran ve 4000mAh pilin yanında ayrıca daha fazla bellek sunacak.





OnePlus 8 Lite'ın başlangıç ​​fiyatı sadece 430 civarında olacak. MediaTek işlemci seçimi kullanıcıları şüpheye düşürebilir ancak 5G destekleyeceği belirtilmiş. En azından mavi renkte güzel görünüyor.

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