Android Telefonda 360 Derece Kamera Uygulamaları





360 derece çekim yapmayı sağlayan kamera uygulamalarını kullanarak, panoramik kamera özelliklerine sahip Android akıllı telefonda, muhteşem ayrıntıları olan doğa görüntüleri yakalayabilirsiniz. Aşağıdaki en iyi 360 derece kamera uygulamalarından herhangi birini yüklemeniz yeterlidir.

Panorama360 veya kısaca P360, 360 derecelik fotoğraflar çekmek için önde gelen uygulamalardan biri. Panoramik çekim kameraları ilk akıllı telefonlarda tanıtıldığında 360 Camera, öncü uygulamalardan biriydi. Bu uygulamanın en büyük yararı, 3 yaşındaki çocuğun bile kullanabileceği kadar kolay olmasıdır.

Tek bir dokunuşla hızlı bir şekilde 360 derecelik görüntüler çekebilirsiniz. Sadece çekim düğmesine basın ve telefonunuzu yavaşça soldan sağa doğru hareket ettirin. Çekilen kareler daha sonra 2D veya 3D görüntüler olarak paylaşılabilen ve görüntülenebilen muhteşem manzara fotoğrafları haline getirilecektir. Fotoğraflar Facebook, Twitter ve Tumblr gibi büyük sosyal medya uygulamalarına yüklenebiliyor. Ayrıca resmi çektiğiniz yeri belirtmek adına otomatik coğrafi etiketleme özelliği ile birlikte gelir.

3D görüntü yakalamaya izin veren bir başka uygulama da Fyuse. Telefonunuzu eğip döndürerek 360 derece fotoğraflar oluşturursunuz. Bu uygulama, konumunuzu farklı perspektiflerde veya açılarla görüntülemenize izin veren uzamsal yakalama işlevine sahip. Bu özellik kafanızın yanında, arkasında, üstünde veya altında ek gözlere sahip olmak gibidir, böylece sınırlı bakış açımız nedeniyle aksi halde fark etmeyeceğiniz şeylerin detaylarını görmenizi sağlar. Yukarıda bahsedilen uygulama gibi, Fyuse da görüntüleri standart sosyal medya siteleri aracılığıyla paylaşmanıza izin verir.





Bu 360 derece kamera uygulaması, telefon kameranızı kullanarak kolayca pitoresk, birleşik 360 panoramik resimler oluşturmanıza izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Mükemmel ve eksiksiz bir panoramik görüntü için resimleri doğru açılarda yakalamanıza yardımcı olacak bir yönlendirme sensörüne sahip. Ücretsiz sürümü, otomatik görüntü birleştirme, 360 derece panorama oluşturma, yakınlaştırma, dışa aktarma ve çevrimiçi paylaşım ve optimizasyon gibi temel bileşenler sunar.

Pro sürümü, canlı duvar kağıtları oluşturmaya, yüksek çözünürlükte ve portre modunda fotoğraf çekmeye olanak tanır. Panoramik fotoğraflar oluştururken Android için en iyi 360 derece kamera uygulamalarından biri olan Photaf Panorama Pro, gayrimenkul sektöründeki insanlar için mülklerin ve arazilerin mükemmel manzaralarını yakalamak için sıkça kullanılıyor.

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