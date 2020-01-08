



Android'de iPhone emojisi kullanmanın birçok farklı yolu var. Aşağıda bu yolları ele alıyoruz. İlk olarak, Android telefonda bir iPhone emoji klavyesi kullanarak başlayacağız.

Android'de iPhone Emojisi Kullanmak

Yöntem 1. Emoji Keyboard Yükleyin

Bu yöntemde klavyedeki Android emojilerinin görünümü iOS emojileriyle değişir, ancak konuşmalarınızda Android emojilerini görmeye devam edersiniz.

Cep telefonunuza Emoji Keyboard uygulamasını indirin ve yükleyin. Şimdi telefonunuzdaki simgeye dokunarak uygulamayı başlatın.

Şimdi "Klavyeyi Aç" yazan yeşil düğmeye dokunun. Bundan sonra telefonunuzun sanal klavye ayarlarına erişebileceksiniz.

"Emoji Keyobard"u "Açık" konuma getirin. Üçüncü taraf klavye uygulamalarını yükleme risklerinden bahseden bir uyarı ekranı göreceksiniz. Tüm uygulamalar için varsayılan bir uyarıdır.

Devam etmek için sadece "Tamam" a dokunun.

Şimdi Emoji Keyboard'un Klavye yapılandırma ekranına geri döneceksiniz. "Klavyeyi Etkinleştir" e dokunun.

Klavye listesinin bulunduğu bir açılır pencere göreceksiniz. Listeden "Emoji Keyboard" u seçmeniz yeterlidir.

Şimdi dil listesinden istediğiniz dili seçin. Ardından, "Kurulumu Bitir" yazan yeşil düğmeye basın.

Şimdi mesajlaşma uygulamanızı açın ve klavyedeki gülen yüz simgesine dokunarak Android telefonda iOS-iPhone emojilerini kullanmaya başlayın.

Yöntem 2: Fontu Emoji Font 3'e Değiştirmek

HTC, Samsung, Huawei, Xiaomi ve gibi birçok üretici, kullanıcılarının telefonlarının varsayılan yazı tipini değiştirmesine izin verir.

"Ayarlar" a giderek telefonunuzdaki "Güvenlik" seçeneğine erişin. Şimdi "Bilinmeyen kaynaklar" seçeneğine gidin ve yanındaki düğmeyi "Açık" yapın.

Emoji Font 3 apk dosyasını buradan indirmelisiniz. Unutmayın, APK indirmek Google'ın şartlarına göre yasal değildir. AkıllıTelefon olarak önermiyoruz.

İndirilen dosyayı cep telefonunuzun bildirim çubuğunda görebilirsiniz. Dosyayı çalıştırmak ve yüklemek için üzerine dokunun. Yüklemeyi tamamlamak için ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

Şimdi telefondan "Ayarlar" a erişin. "Ekran" a gidin ve üzerine dokunun. Listeden "Yazı Tipi Stili" ni seçin.

Telefonunuzdaki yazı tiplerinin listesini göreceksiniz. Şimdi listeden "Emoji Font 3" ü bulun ve üzerine dokunun. Ayarları kaydedin.

Google Play Store'dan Gboard adlı Google Klavye uygulamasını yükleyeceğiz. Klavye, basit ve kolay bir emoji değiştirici ile birlikte gelir. Sadece uygulamayı indirin ve telefonunuza yükleyin.

adlı uygulamasını yükleyeceğiz. Klavye, basit ve kolay bir emoji değiştirici ile birlikte gelir. Sadece uygulamayı indirin ve telefonunuza yükleyin. Uygulama, telefonunuzda varsayılan klavye olarak işlem yapma izni isteyecektir. "Giriş yöntemini seç" e dokunun ve ardından "Gboard" u seçin.

Artık tüm konuşmalarda ve mesajlarda Android'de iPhone emojisinin tadını çıkarabileceksiniz.

Yöntem 3. Yazı Tipini iFont Yapmak

Telefonda yazı tipini değiştiremeyen Android kullanıcıları için kullanışlıdır ve anında cihazınızda iPhone emojileri kullanmaya başlayabilirsiniz. Güvenli bir yöntemdir.





Telefonunuza Emoji Font 3'ü indirip yükleyerek başlayın. Yukarıdaki yöntemde adımları verdik.

Şimdi iFont'u Google Play Store'dan indirip yükleyin. Telefonunuzun yazı tiplerini kolayca değiştirmek için bu Android uygulamasını kullanabilirsiniz.

Uygulamayı başlatın ve uygulamanın üst kısmından "My" a dokunun. "Find" ve "Top App" gibi diğer seçeneklerin bulunduğu mavi kutuda yer alır.

Çıkan listede "My Install" adlı bir seçenek bulacaksınız. Üzerine dokunun ve Emoji Font 3'ü seçin. Ardından ekranın alt kısmındaki "Set" düğmesine basın.

Telefonunuzu yeniden başlattıktan sonra iPad ve iPhone'daki iOS emojilerini Android'de kullanabilirsiniz. Ayrıca sohbetlerinizde ve mesajlarınızda Android emojileri kullanma özgürlüğüne de sahipsiniz.

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