



Apple kazançlı bir yılı geride bıraktı ve yeni bir güne büyük bir patlama ile başladı. 2019'da App Store geliri rekor kırdı ve Noel Arifesi ile Yeni Yıl arasındaki satışlarda toplamda 1,42 milyar dolara ulaşıldı. Apple, geliştiricilere, App Store satışlarından 38 milyar dolar ödedi. 2008'de piyasaya sürülmesinden bu yana kazandığının dörtte birini vermiş oldu. 2018'de geliştiricilere 34 milyar dolar ödendi.

Apple App Store 1 Günde 386 Milyon $ Satışla Rekor Kırdı

Bununla beraber Apple 2020'nin Yeni Yıl Günü'nde App Store'da 386 milyon dolarlık rekor bir satış rakamına imza attı. Geçen yıla göre %20'lik bir artış yaşandı.

Apple TV+, News+ ve Arcade'in piyasaya sürülmesi ile Apple hizmetleri için büyük bir yıl oldu. Apple Music ve Apple Pay de eklenince iPhone üreticisi firma iş modelini daha çok hizmetler tarafına kaydırmak istiyor.





Apple, her bir hizmetten elde ettiği kazançları detaylandırmadı, ancak Apple TV uygulamasının LG, Sony ve VIZIO akıllı TV'lere geldiğini ve Washington DC, Shenzhen ve Guangzhou'daki Apple Pay kullanıcılarına temassız işlem sunulacağını açıkladı.

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