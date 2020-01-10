



Apple Watch sık sık haberlere konu olan "hayat kurtarma" vakalarıyla öne çıkan bir akıllı saat ve bu anlamda mükemmel sağlık özellikleri ile geliyor ve de spor arkadaşınız oluyor. Bununla birlikte bir tıbbi teknoloji firması olan Masimo, Apple'ın bu özellikleri mümkün kılmak için kendi patentli teknolojilerini çaldığını iddia etti.

Tıbbi Teknoloji Şirketi Patentlerini Çalan Apple'a Dava Açtı

Masimo, teknoloji firması Apple'a kendisine ve alt şirketi Cercacor Laboratories'e ait 10 patenti ihlal etmesi nedeniyle dava açtı. Patentler, kullanıcının nabzının ve diğer fizyolojik sinyallerin "non-invazif yolla izlenmesi" gibi başlıca teknolojileri içeriyor. Davada bu patentlerin Apple Watch seri 4 ve seri 5 için kullanıldığı iddia edilmiş – öyle ki Masimo, Apple'ın patentleri kasıtlı olarak çaldığını söylüyor.

Firmaya göre Apple, potansiyel bir işbirliği için 2013 yılında şirketle temasa geçti. Ancak Apple şirketle birlikte bir ürün geliştirmek yerine, Masimo'nun eski baş tıbbi yöneticisi ve eski bilim adamının içinde olduğu bir grup çalışanı Apple Watch'un sağlık işlevleri üzerinde çalışması için işe aldı.

Masimo, bu eski çalışanların gizli ve hassas bilgileri Apple'a açıkladığını belirtiyor. Şirket, Apple'ın "kasıtlı" patent ihlali için tazminat ödemesinin yanı sıra ürünlerinde kendilerine ait olmayan teknolojilerin daha fazla kullanılmasını istemiyor.





Apple tarihinde ilk kez davalarla karşılaşmıyor. Daha önce de sanal asistanı Siri'den iPhone 6'daki ciddi tasarım kusurlarını gidermede eylem eksikliği nedeniyle etik olmayan davranışlarla suçlandı.

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