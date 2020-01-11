



İlk iPhone tam olarak 13 yıl önce piyasaya sürüldü ve o zamandan beri Apple'ın en önemli ürünü haline geldi ve gelirinin büyük çoğunluğunu oluşturdu. Endüstriyi sonsuza dek değiştiren telefon şimdi başka bir şaşırtıcı dönüm noktasına yaklaşıyor – iki milyarıncı satış.

Apple İki Milyarıncı Telefonunu Satıyor

Apple 2007'den bu yana iki milyarıncı iPhone satışına yapmaya hazırlanıyor. Sekiz farklı pazar analisti, Cupertino merkezli şirketin bu yıl iki milyarıncı satışını yapacağından oldukça emin. Apple, 2020 yılı boyunca 195 milyon iPhone satacak ve bu da iyi yılbaşı satışları nedeniyle öngörülen 186 milyondan çok daha fazla olacak. Her şey yolunda giderse, 2007'den bu yana iPhone satışlarının toplam sayısı yaklaşık 1,9 milyar adede ulaşacak.

iPhone satışlarının 2015-2018 zirvesinden bu yana düşmesine rağmen, şirketin 275 milyar dolarlık rekor bir gelir elde etmesi bekleniyor. Tabii, iPhone'lar hala gelirin çoğundan sorumlu, ancak App Store, Apple Pay ve Apple Music gibi hizmetler yıldan yıla büyüyor. Zira bugün hala çok fazla insan iPhone kullanıyor ve Apple artık hizmetlere yönelmek istiyor.





Ayrıca Apple'ın 2020'de daha ucuz iPhone 9'i ve ilk 5G telefonlarını satışa sunmasıyla iPhone satışları yeninden büyümeye başlama şansına sahip ve böylece bir sonraki milyarıncı satış belki de daha hızlı şekilde gelecek.

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