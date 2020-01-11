



Apple kullanıcıları FaceTime'ı düşündüğünde, muhtemelen görüntülü sohbeti hayal ederler. Bununla birlikte, FaceTime Audio'yu kullanarak, tipik telefonlar yerine Wi-Fi veya hücresel veri bağlantısı kullanarak Apple Watch'ta arama yapabilirsiniz. Bu şekilde, bir Wi-Fi ağı üzerinden arkadaşlarınızla konuşabilir veya telefon görüşmeleri yapmak için LTE'si olan bir Apple Watch kullanabilirsiniz.

Apple Watch'da FaceTime Araması Yapmak

Apple'ın dijital asistanı Siri'yi kullanmak, muhtemelen Apple Watch'ta FaceTime araması yapmanın en hızlı yoludur.

Siri'yi Digital Crown ile etkinleştirin, bileğinizi kaldırın veya "Hey Siri" deyin.

"FaceTime [Kişi Adı]" deyin.

Apple Watch'unuz FaceTime protokollerini kullanarak arama yapacak, yani arkadaşlarınızla konuşmak için hücresel ağda olmanız gerekmez.

Telefon Uygulamasıyla Apple Watch FaceTime Araması Yapmak

Apple Watch'unuzda FaceTime araması başlatmak için telefon uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Apple Watch'unuzdaki Telefon uygulaması simgesine dokunun.

Kişiler'e dokunun.

FaceTime ile görüşmek istediğiniz kişiyi seçin.

Telefon simgesine dokunun.

FaceTime Ses öğesine dokunun.

Hepsi bu; Apple Watch'unuz FaceTime araması yapmak için WiFi'ı veya ağınızı kullanacak.

Walkie Talkie ile Apple Watch FaceTime Yapmak

Apple Watch ayrıca Walkie Talkie uygulaması üzerinden sesli mesaj göndermek için FaceTime protokollerini kullanıyor. Bu uygulama WatchOS 5 ile çıktı ve telsiz gibi çalışır. Kullanımı da oldukça kolay.





İlk olarak, Apple Watch ana ekranınızdan Walkie Talkie uygulamasını başlatın.

Walkie Talkie uygulamasında eklediğiniz bir arkadaşınıza ulaşmak veya kişilerinizden birini eklemek için Arkadaş Ekle (Artı) öğesine dokunun.

Büyük sarı renkli Touch & Hold to Talk simgesi belirir.

Konuşmak için Touch & Hold to Talk simgesine uzunca dokunun ve mesajınızı söyleyin. İşiniz bittiğinde bırakın.

Arkadaşınız size cevap vermek için aynı uygulamadan aynı işlemleri yapar. Tüm bunlar FaceTime üzerinden gerçekleşir, bu yüzden sadece Wi-Fi veya hücresel veri bağlantısına ihtiyacınız vardır.

Apple Watch'ta Kamera Var mı?

FaceTime'ın sesli iletişim özelliği Apple Watch'ta oldukça iyi çalışmakta. Merak edenler için Apple Watch'un şu an itibariyle yerleşik bir kamerası yok.

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