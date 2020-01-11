



Apple Watch'unuzu mesaj göndermek için kullanmak nispeten kolaydır. İster mesaj göndermek isteyin, ister aldıklarınıza yanıt verin, Apple Watch'ta iPhone'unuzu kullanmak zorunda kalmadan mesaj yazabilirsiniz.

Apple Watch'ta Mesaj Yazma

Watch'un kablosuz veya hücresel ağa (veya iPhone'unuza) bağlı olduğundan emin olun ve aşağıdakileri yapın.

Apple Watch'unuzla Mesaj yazmak için Digital Crown ile Siri'yi etkinleştirin (veya ekrana dokunun / bileğinizi kaldırın ve "Hey Siri" deyin) ve "[Kişi Adı] Mesaj Yaz" deyin.

Hücresel destekli Apple Watch'unuz varsa, Apple Watch'unuzun Wi-Fi'a bağlı olup olmadığına bakmaksızın arkadaşlarınızla mesajlaşabilirsiniz.

Siri ne söylemek istediğinizi soracak. Mesajınızı iletin.

Siri, Apple Watch ekranınızda "Tamam, bunu göndereceğim:" şeklinde yanıt verecek. Önerilen iletinin altındaki Gönderme seçeneğine dokunmazsanız mesaj gönderilir.

Apple Watch'ta Siri ile Mesajlaşma

Siri'yi kullanmak istemiyorsanız (belki de küçük bir ofistesiniz ve herkesin söylediklerinizi duymasını istemiyorsanız) Apple Watch'unuzdan mesaj yazabilirsiniz.





Apple Watch'u açın ve Mesaj simgesine dokunun. Önceki iletilerin bir listesini görürsünüz. Yeni mesaj yazmaya başlamak için Apple Watch ekranına basın ve ardından Yeni Mesaj'a dokunun.

İletinin kime gönderileceğini seçmek için Kişi Ekle'ye dokunun. Sık kullanılan bir kişiyi seçmek için Digital Crown'u kullanarak aşağıya doğru kaydırabilirsiniz.

Ardından, Mesaj Oluştur'a dokunun. Mesajınızı tamamladıktan sonra Gönder'e dokunun.

Apple Watch Mesajlarına Yanıt Verme

Apple Watch'unuza metin mesajı aldığınızda anında bildirim görürsünüz. Mesajı görmek için dokunun. Yanıt vermek için birkaç seçeneğiniz olacak.

Yanıt vermek için mikrofon simgesine dokunabilir, mesajınızı söyler ve ardından Gönder'e basarsınız. Aksi halde İptal'e dokunabilirsiniz.

Yanıtınızı elle yazabilirsiniz. Otomatik Tamamlama seçenekleri arasından seçim yapmak için Digital Crown ile ilerleyin. İşiniz bittiğinde Gönder veya İptal'e dokunun.

Emoji göndermek için Emoji simgesine, kalp atışı göndermek için kalp simgesine ve para göndermek için Apple Pay simgesine (Apple Pay ayarladığınızı varsayarak) dokunabilirsiniz.

Ayrıca, "merhaba", "tebrikler" veya "doğum günün kutlu olsun" gibi önceden hazırlanmış el yazısı formunda iletiler ile de yanıtlayabilirsiniz.

Önceden tanımlanmış mesajlar arasından seçim yapmak için Digital Crown'u kaydırın ve göndermek istediğiniz mesaja dokunun.

En hızlı şekilde yanıtlamak istiyorsanız size gönderilen mesaja iki kez dokunun ve Tapback simgesi seçin. Bir kalp, yukarı veya aşağı başparmak, HaHa, ünlem işareti veya soru işareti arasından seçebilirsiniz.

Apple Watch'ta Hazır Mesajlar ve TapBack Seçenekleri

iPhone'unuzdaki Watch uygulamasını başlatın ve ardından Mesajlar> Varsayılan Yanıtlar'a dokunun.

Akıllı Yanıtları düzenlemek istiyorsanız, sağ üstteki Düzenle simgesine dokunun. Cevaba dokunun ve yeni mesajınızı yazın, ardından Bitti öğesine dokunun.

Bir yanıtı silmek için içinde tire bulunan kırmızı daireye dokunun.

Tamamen yeni bir cevap oluşturmak istiyorsanız, listenin en altına gidin ve Yanıt ekle'ye dokunun. Daha sonra listeye istediğiniz hızlı mesajı ekleyebilirsiniz.

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