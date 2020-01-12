



Android telefonda kilit ekranına not eklemenin iki kolay adımı var, böylece telefonu açmadan kilit ekranındaki notu okuyabilirsiniz.

Android Telefonda Kilit Ekranına Not Eklemek

Pushbullet Android / iOS için sunulan bir uygulama. Bağlantıları, notları, dosyaları, hatta panoyu PC'den Android'e, Android'den Android'e, Android'den PC'ye ve benzer şekilde iOS'li iPhone'lar arasında paylaşmaya yarıyor.

Bu yazımızda ise ihtiyacımız olan tek özelliği Android kilit ekranında not görüntülemesini sağlamak olacak.

Pushbullet uygulamasına gidin ve + simgesine dokunun,

Note seçeneğini seçin,

My device deyin,

Başlığı yazın ve onaylayın.

Bildirim gibi görüneceğinden yalnızca 4-5 kelime kadarını gösterecektir. Bunu artırmanın bir yolu, başlık ve açıklama arasındaki mesajı ayırmaktır. Açıklama bildirim genişletildiğinde de görüneceğinden sorun değildir.

Söylediğimiz gibi, Pushbullet çapraz platform destekli ve harika bir Chrome uzantısına sahip. Bu yüzden dizüstü bilgisayardan Android / iOS telefonun kilit ekranına not gönderebilirsiniz.

IFTTT ile Kilit Ekranı Notu Oluşturmak

IFTTT harika bir web tabanlı otomasyon aracıdır. Android kullanıcıları için başka bir vazgeçilmez araçtır. İşlemleri otomatikleştirir, kilit ekranı notu oluşturmak gibi.





Uygulamada otomatik Pushbullet notları göndermek için bir seçenek var. Bu ayarlandıktan sonra, yapmanız gereken tek şey uygulamayı açmak, nota kaydırmak (uygulamada aynı anda yalnızca 3 nota izin verilir), metni yazın ve büyük aksiyon düğmesine basın.

Evet, Pushbullet uygulamasından sadece 2 adım daha kısa ama aslında tüm deneyimi çok daha hızlandırıyor.

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