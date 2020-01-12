Az Bilinen Gizli Android Jestleri





Burada, verimliliği artırmanıza ve cihazınızı daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak Android ile entegre beş en iyi gizli jestlere ışık tutacağız. Bu hareketler ile Android deneyiminizi artırabilirsiniz.

Tek Parmakla Yakınlaştırma

Hepimiz iki parmağınızı kullanarak ve çimdik yaparak yakınlaştırma eylemine alışkınız, ancak çoğumuz Android akıllı telefonun tek bir parmak kullanarak zum yapmayı desteklediğini de bilmiyoruz.

Tek parmak kullanarak yakınlaştırma birçok durumda yararlı olabilir. Örneğin, sürüş yapıyorsanız ve haritaya daha yakından bakmanız gerekiyorsa, tek parmakla yakınlaştırma jesti harikadır.

Bölünmüş Ekran Kısayolu

Android'in akıllı telefonlara getirdiği birçok yeni şaşırtıcı özellikten biri bölünmüş ekran özelliğini kullanarak aynı anda birden fazla uygulamayı kullanma kolaylığıdır.

Sistem kullanıcı arayüzü düzenleyicisini (System UI Tuner) etkinleştirirseniz bölünmüş ekran görünümünü kullanmak daha kolay hale gelir. Böylece bölünmüş ekran görünümünde son açılan uygulamalar arasından seçmek kolaylaşır.

Sürükle ve Bırak Jesti

Bu özellik henüz tüm uygulamalar tarafından desteklenmese de, sürükle – bırak metin özelliği özellikle bölünmüş ekran modunda çalışırken ve bir penceredeki metni diğer pencereye kopyalamak istediğinizde kullanışlıdır.





Bu özellik ile artık tek yapmanız gereken metni seçmek ve diğer pencereye sürükleyip bırakmaktır. Özellik, bir pencereden diğerine metin kopyalamayı daha hızlı hale getiriyor, ancak daha fazla uygulamanın buna destek vermesi gerekecek.

Gboard Jestleri

Nispeten küçük ekranlı Android cihazlarda karmaşık metinleri düzenlemek zordur. Gboard bu sorunu çözüyor. İmleci istenen yöne hareket ettirmek için boşluk çubuğuna basılı tutup kaydırabilirsiniz ve parmaklarınızı kullanarak ekrandaki hatalı yeri seçmekten çok daha kolaydır.

Chrome'da Sürükleme Jestleri

Chrome'da bir sekmeden diğerine geçmek için sağ üstteki sekme butonunu seçebilir ancak daha kolay bir şekilde adres çubuğunda sağa veya sola hızlıca kaydırabilirsiniz. Adres çubuğunu aşağı kaydırdığınızda, açtığınız tüm sekmelerin listesi de açılır. Belki de tüm uygulamalar arasında en kullanışlı jest hareketlerinden biri.

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