



Belki de en çok satın alınan Huawei telefon ailesi olan P20 bugün hala severek kullanılmaya devam ediyor. P20 Pro ailenin en iddialı üyesi ve kullanıcıları bir süredir EMUI10'un keyfini çıkarmayı bekliyordu. Neyse ki artık bekleme sona eriyor, zira Huawei P20 Pro'nun ne zaman EMUI 10 alacağı açıklandı.

Huawei P20 Pro EMUI 10 Çıkış Tarihi Belli Oldu

Huawei, dün Hindistan'da Y9 Prime (2019) için Android 10 tabanlı EMUI 10 kararlı güncellemesini yayınladı yani Türkiye'de Y9 Prime (2019) kullanıcıları artık Android 10'a daha yakın. Şimdi kararlı EMUI 10 güncellemesinin tadını çıkaracak sıradaki akıllı telefonun P20 Pro olduğunu öğreniyoruz.

Twitter'da bir kullanıcıya cevap veren Huawei'in Hindistan kolu, P20 Pro için EMUI 10'un istikrarlı yapısının bu ay ülkede piyasaya sürüleceğini açıkladı. Şirket, piyasaya sürülme tarihini tam olarak paylaşmadı, ancak sürümün Ocak ayının ortalarında beklendiğini söyledi. Bununla beraber Avrupa çıkış tarihini de duyurdu.

P20 Pro'nun Android 10 güncellemesi Avrupalı ​​kullanıcılar arasında ilk olarak Huawei'in Almanya şubesine ulaşacak ve bunun için verilen tarih Mart ayının başları. Güncellemenin tüm telefonlara ulaşmasının dört hafta kadar süreceği söylediğinden Türkiye gibi ülkelerdeki kullanıcılar daha fazla beklemek zorunda kalacak.





Android 10 tabanlı EMUI 10 P20 Pro için dağıtılmaya başladığında biz de sizlere buradan bildireceğiz. Huawei'in son zamanlarda hazırladığı en iddialı yazılım güncellemelerinden biri olması bekleniyor.

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