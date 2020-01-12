Telefonda Klasörlü Not Uygulamaları





Klasörleri olan bir not uygulaması istiyorsanız, bu makalede, en iyi klasörlü Android not uygulamalarını bulacaksınız. Öyleyse başlayalım.

ZOHO NOTEBOOK

Google PlayStore'un 2017 yılının En İyi Uygulaması seçilen Zoho Notebook tek bir uygulamada sadelik ve zarafet sunuyor. Uygulama son derece sezgisel ve açılan ilk ekran doğrudan not almaya yarıyor. Bu da bize 'not alma' özelliğine ne kadar önem verildiğini gösterir.

Bir not alma uygulaması olduğundan, Zoho Notebook diğer uygulamalar tarafından kullanılan "Klasör" terimini kaldırdı. Bunun yerine, daha klasik bir his veren Notebook terimini kullanmayı tercih ediyor.

Özellikleri:

Görüntü, ses ve çizim ekleme yeteneği

Kontrol listeleri oluşturmak

Belgeleri tarayın ve kaydedin

Not rengini değiştirme

Kalın, italik, listeler vb. biçimlendirme seçenekleri

Not defteri kapağı fotoğrafı ekleme

Notları not defterleri arasında taşıma veya kopyalama

Defterleri şifre ile kilitleme

Jestler

Google Asistan entegrasyonu

Android Launcher kısayollarını kullanarak not oluşturma

CLEVNOTE

Clevnote bazı akıllı klasörleme özellikleri sunuyor, örneğin tüm banka hesap numaralarınız Banka hesapları listelerine kaydedilir. Listeyi açtığınızda, Panoya kopyala düğmesine tek dokunuşla banka hesap numarasını kolayca kopyalayabilirsiniz. Benzer şekilde, basit metin notları veya akıllı listelerden herhangi birini içerebilecek başka klasörler de oluşturabilirsiniz.





Özellikleri:

Akıllı klasörler

Telefon, e-posta adresi ve telefon numarası için otomatik bağlantılar

Doğum günü hatırlatıcıları (doğum günü listesi sayesinde)

Şifre kilidi

Güçlü Arama

Pembe tema (arayanlar için)

Ne yazık ki, uygulama resimler, ses ve video desteğinden yoksundur.

SOMNOTE

Diğer uygulamalardan farklı olarak, navigasyon menüsü yoktur. Böylece diğer klasörler veya notlar arasında kolayca geçiş yapamazsanız ve diğer notlara veya klasörlere erişmek için sürekli olarak geri dönmeniz gerekir. Ayrıca, uygulama biçimlendirme seçeneklerini desteklemez. Ancak arayüz itibariyle çok farklıdır.

Özellikleri:

Renk kodlu klasörler

Çoklu görünüm modları

Yazı tipini değiştirme

PIN kilidi

Hızlı anahtar kelime arama

Temalar

Görüntü ekleme (Ses ve video desteği yok)

Kroki

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