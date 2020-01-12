Telefonda Klasörlü Not Uygulamaları

Klasörleri olan bir not uygulaması istiyorsanız, bu makalede, en iyi klasörlü Android not uygulamalarını bulacaksınız. Öyleyse başlayalım.
ZOHO NOTEBOOK
Google PlayStore'un 2017 yılının En İyi Uygulaması seçilen Zoho Notebook tek bir uygulamada sadelik ve zarafet sunuyor. Uygulama son derece sezgisel ve açılan ilk ekran doğrudan not almaya yarıyor. Bu da bize 'not alma' özelliğine ne kadar önem verildiğini gösterir.
Bir not alma uygulaması olduğundan, Zoho Notebook diğer uygulamalar tarafından kullanılan "Klasör" terimini kaldırdı. Bunun yerine, daha klasik bir his veren Notebook terimini kullanmayı tercih ediyor.
Özellikleri:
- Görüntü, ses ve çizim ekleme yeteneği
- Kontrol listeleri oluşturmak
- Belgeleri tarayın ve kaydedin
- Not rengini değiştirme
- Kalın, italik, listeler vb. biçimlendirme seçenekleri
- Not defteri kapağı fotoğrafı ekleme
- Notları not defterleri arasında taşıma veya kopyalama
- Defterleri şifre ile kilitleme
- Jestler
- Google Asistan entegrasyonu
- Android Launcher kısayollarını kullanarak not oluşturma
CLEVNOTE
Clevnote bazı akıllı klasörleme özellikleri sunuyor, örneğin tüm banka hesap numaralarınız Banka hesapları listelerine kaydedilir. Listeyi açtığınızda, Panoya kopyala düğmesine tek dokunuşla banka hesap numarasını kolayca kopyalayabilirsiniz. Benzer şekilde, basit metin notları veya akıllı listelerden herhangi birini içerebilecek başka klasörler de oluşturabilirsiniz.
Özellikleri:
- Akıllı klasörler
- Telefon, e-posta adresi ve telefon numarası için otomatik bağlantılar
- Doğum günü hatırlatıcıları (doğum günü listesi sayesinde)
- Şifre kilidi
- Güçlü Arama
- Pembe tema (arayanlar için)
- Ne yazık ki, uygulama resimler, ses ve video desteğinden yoksundur.
SOMNOTE
Diğer uygulamalardan farklı olarak, navigasyon menüsü yoktur. Böylece diğer klasörler veya notlar arasında kolayca geçiş yapamazsanız ve diğer notlara veya klasörlere erişmek için sürekli olarak geri dönmeniz gerekir. Ayrıca, uygulama biçimlendirme seçeneklerini desteklemez. Ancak arayüz itibariyle çok farklıdır.
Özellikleri:
- Renk kodlu klasörler
- Çoklu görünüm modları
- Yazı tipini değiştirme
- PIN kilidi
- Hızlı anahtar kelime arama
- Temalar
- Görüntü ekleme (Ses ve video desteği yok)
- Kroki
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