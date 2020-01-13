



Beklendiği gibi, OnePlus bugün yeni mobil ekran teknolojisini detaylandıran bir ekran teknolojisi iletişim etkinliği düzenledi. CEO Pete Lau'a göre, teknoloji artık resmi olarak araştırma ve geliştirme aşamasının ilerisinde, bu da yaklaşan OnePlus 8 telefonlarında görünmesini çok mümkün kılıyor. Bir sektör içi kaynağına göre, OnePlus 8 Pro'da bu yeni bir QHD 120 HZ OLED ekran olması bekleniyor. Normal versiyonu ise daha basit bir alternatif sunacak.

OnePlus 8 Pro 120 Hz QHD OLED Ekranla Geliyor

Tanıtımda gösterinin yıldızı elbette 120Hz yenileme hızı oldu. Sorunsuz bir deneyim için OnePlus ayrıca 240Hz dokunmatik örnekleme oranının yanı sıra her kare için sadece 8.3ms oluşturma süresi olduğunu söylüyor.

Bunu daha da ayrıntılandıran OnePlus özelliğe "Smooth Chain" diyor. Özellik, tüm dokunmatik girdi ve çıktıları için veri zinciri boyunca donanım ve yazılım optimizasyonunun bir kombinasyonunu kullanıyor, böylece dokunma ile yanıt arasındaki gecikme mümkün olduğunca azaltılıyor. Huawei'in GPU Turbo teknolojisi ile sunduğu oyunlardaki kare hızı artışı burada da sunuluyor, ancak henüz herhangi başka bir detay yok.

Kavramsal olarak yeni bir özellik olmasa da MEMC de tanıtıldı. Hareket Tahmini, Hareket Telafisi anlamına gelir ve daha düşük kare hızındaki bir videoyu 120 fps'ye kadar simüle edebilen akıllı çerçeve ekleme ve enterpolasyon özelliğidir. Videoyu daha akıcı kılan özellik ekranın kendisinde bulunan bağımsız bir çip tarafından ele alındığı için gerçek zamanlı olarak yerine getirilir.





Son olarak, OnePlus yeni ekranının veya daha ziyade tedarikçisinin ürettiği ekranın birçok açıdan kesin doğrulukla çalıştığını da söylüyor. Şirket, JNCD (Tam Fark Edilebilir Renk Farkı) doğruluk metriğini kullanıyor ve 0.8'den daha düşük bir değerde olduğunu söylüyor. Bu ölçekte 1'in altındaki herhangi bir değer "mükemmel" kabul ediliyor.

Yeni panel de 10 bitte toplam 1,07 milyar gerçek renk sunuluyor. Ancak HDR desteğinden bahsedilmiyor. Belki de OnePlus hala sertifika üzerinde çalışıyor olabilir. Son olarak, bu yeni paneller 1024'ten 4096 seviyesine kadar parlaklık ayarına sahipler. Bu da potansiyel bir HDR desteği için kullanışlı görünüyor.

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