



Samsung, 11 Şubat'ta Unpacked etkinliği düzenleyecek ve bir sonraki Galaxy amiral gemisi akıllı telefonlarını bu etkinlikte heyecanla görmeyi bekliyoruz. Söylentiler, şirketin yeni on yılını kutlamak adına sıradaki telefonuna S11 değil Galaxy S20 diyeceğine işaret ediyordu ve Samsung şimdi cihazın canlı görüntülerini sızdırarak bu bilgileri onayladı.

Samsung Galaxy S20+'ın Canlı Görüntüleri Sızdı

Samsung Galaxy S20+ 5G bu anlamda önden ve arkadan fotoğraflandı – bununla birlikte kamera düzeneğinin fotoğrafı da sızdırıldı. Telefonun dikdörtgen bir kamera düzeneği mevcut, bir LED flaşı ve bir tür özel kamera sensörü veya mikrofon iğne deliği detayları dikkat çekiyor. Tüm bunlar birleştirildiğinde S20+'ın dört kameraya sahip olacağı anlaşılıyor.

Galaxy S20+'ın önü, Galaxy S10 ailesine benzer olacak ve Galaxy Note 10'un aksine daha keskin kavisli kenarları bulunacağı görülüyor.





Arkadaki dörtlü kamera kurulumunda 12 MP çözünürlüklü ultra geniş lens ve telefoto lens ile birleştirilen yeni bir 108 MP 9-to-1 Bayer sensörüne sahip olduğu söylentileri var. Dördüncü kameranın ne olduğunu henüz öğrenemedik.

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