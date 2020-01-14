



2020, akıllı telefonlarda inovasyon adına heyecan verici bir yıl olacak. Özellikle, katlanabilir akıllı telefonlar için kapaklı form faktörüne geri dönüş yapılıyor. Motorola Razr'ın açıklanmasının ardından Samsung buna cevaben Z Flip'i piyasaya sürüyor. Cihazın görüntüsü ve özellikleri belli oldu.

Samsung Galaxy Z Flip Görüntüsü ve Özellikleri

LetsGoDigital, Samsung'un yeni kapaklı telefonuna dair sızdırılan fotoğraflara ve bilgilere dayanan bir render hazırladı.

Modeller bize yeni kapaklı Samsung telefonun nasıl görünebileceğine dair gerçekten iyi fikir veriyor. Menteşe mekanizması, Galaxy Fold'daki mekanizmaya çarpıcı şekilde benziyor. Ahizenin alt bölümünün sağında bir güç tuşu ve üst yarının sağında bir ses düğmesi var. Çift kameraların ve tek LED flaşın yanında küçük bir harici ekran bulunuyor.

İç ekran, 10MP olduğu söylenen gömülü selfie kamerası olan delikli bir ekrana sahip. Kapaklı telefon Snapdragon 855 yonga setine sahip ve çift bataryayla geliyor. Pillerin süper hızlı şarjı desteklediği söylentileri var. Bunlardan birinin 900 mAh olduğu, diğerinin kapasitesinin bilinmediği söylendi.





Galaxy Z Flip, katlanabilir cama sahip ilk akıllı telefon olabilir – diğer katlanabilir telefonlarda bükülebilir ekran yüzeyi için plastik bazlı malzemeler kullanılmıştı. Ekranın kendisi oldukça büyük. Açıldığında 6,7 inç boyutta oluyor.

Görüntüler ve videolar görünüm anlamında hayal gücüne dair fazla şey bırakmıyor, yine de teknik özellikler tarafında bazı soru işaretleri var. Galaxy Z Fold, önümüzdeki ay Samsung'un Unpacked etkinliğinde Samsung Galaxy S20 serisiyle aynı anda tanıtılacak.

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