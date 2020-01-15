



Şüphesiz, Facebook Messenger en popüler sohbet uygulamalarından biridir. Bu makaleyi okuyorsanız muhtemelen günlük olarak kullanıyorsunuz. Herhangi bir sohbet uygulamasında olduğu gibi bazen birini engellemek zorunda olduğunuz zamanlar vardır. Ancak zamanı geldiğinde ve engeli kaldırmanız gerektiğinde aşağıda yer alan Messenger'da engel kaldırma adımlarını izleyin.

Messenger'da Engel Kaldırma

Adımlar iOS ve Android'de oldukça benzerdir. Bununla birlikte, bazı küçük farklılıklar var.

iOS (iPhone ve iPad)

1) Messenger uygulamasına dokunun ve profil resminizi seçin (sol üst).

2) Daha fazla seçeneğe erişmek için aşağı kaydırın ve Kişiler'e dokunun. Engellenenler menüsü listenin sonunda yer alacak.

3) Engellemeyi kaldırmak istediğiniz bir kişiye dokunun ve "engellemeyi kaldır" a basın. Kararı onaylamanızı isteyen bir pencere açılacaktır. Engellemeyi kaldır öğesine tekrar dokunduğunuzda, ilgili kişiden tekrar mesaj ve çağrı almaya başlayacaksınız.

Aynı pencere Facebook'ta birisinin engelini kaldırmanızı da sağlar. Bildiğiniz gibi Messenger'da birini engelleyebilir ve Facebook'ta hala arkadaş olabilirsiniz.

Android

1) Bir kez daha Messenger'da profil resmini seçip Kişiler'e geçerek işe başlıyorsunuz. O andan itibaren, adımlar biraz farklıdır.

2) Kara listeye alınan profilleri görüntülemek için Engellenen kişiler'i seçin, ardından kişi adının yanındaki Engellemeyi kaldır'a basın. Elbette Android de Facebook'taki bu kişiyi aynı pencereden engellemenizi / engeli kaldırmanızı sağlıyor.

Messenger'da Birini Engelleme

Messenger'da bir kullanıcıyı nasıl engelleyeceğinizin kısa özeti.





1) Messenger'a giriş yapın ve engellemek istediğiniz kişiye gidin. Sohbet dizisini açın ve engellemek istediğiniz kişinin profil resmine dokunun. Ardından aşağı kaydırın ve Engelle'ye dokunun.

2) Aşağıdaki pencereden "Engelle" yi seçin ve açılır menüden seçiminizi onaylayın. Bu işlemin Facebook'taki kişiyi engellemediğini unutmayın.

3) Bunu yapmanın diğer bir yolu profil görüntüsüne dokunmak, Kişiler'i ve ardından Engellenenler'i seçmektir. "Ekle"ye dokunur ve kişilerinizden bir kişiyi seçin.

Sayfalardan ve ticari profillerden gelen mesajları engelleme seçeneği yoktur, en azından buna Engelle adı verilmez. Sayfanın profil resmine dokunduktan sonra Bildirim ve Mesaj al'ı göreceksiniz. Devre dışı bırakmak için Mesaj al'ın yanındaki düğmeye dokunun.

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