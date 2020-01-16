



Snapchat'te ses gelmiyor sorunu can sıkıcı bir problem olabilir. Hem Android hem de iPhone'larda bu sorunun çözüm adımlarına yer veriyoruz.

Snapchat'te Ses Gelmiyor Sorunu Nasıl Düzeltilir?

Her şeyden önce cihazınızın Sessiz modunu kontrol etmenizde yarar var. Cihazınız yanlışlıkla Sessiz modda olabilir ve sesi tekrar etkinleştirmeyi unutmuş olabilirsiniz. Sessiz mod etkinleştirildiğinde, bazı akıllı telefonlar Snapchat gibi uygulamalardan ses gelmesini önler.

Düzeltmek için telefonunuzun Sessiz modunu devre dışı bırakın ve Snapchat uygulamasını başlattığınızda sesin cihazınızın modundan bağımsız olarak çalması için otomatik ses çalmayı etkinleştirin. (Cihazınızın işletim sistemi bu özelliğe sahipse).

Telefonunuzun sesini artırın

Akıllı telefonunuzda 4 farklı ses ayarı vardır.

Zil Sesi, Medya, Bildirimler ve Sistem'dir ve hepsi istediğiniz gibi yapılandırılabilir.

"Medya ve Bildirimler" kısıksa Snapchat'ten ses gelmez. Cihazınızın ses seviyesi düğmesine basıp Zil Sesi'ne yakın bir yerde görülecek olan "Ayarlar" a dokunarak medya sesini açabilirsiniz.

Kullanıcılar ayrıca belirli bir Snapchat videosuna bastıktan sonra video oynatılmaya başladığı anda ses seviyesini artırmayı denerse medya ayar sesi anında yükselir.

Telefonunuzun Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın

Akıllı telefonunuzu Bluetooth aracılığıyla hoparlörlere veya benzer bir cihaza bağladıysanız, hoparlörler cihazınızın sesini hala kullanıyor olabilir. Telefonunuzun Bluetooth özelliğini devre dışı bırakabilir ve Snapchat hikayelerini bir kez daha oynatmayı deneyerek ses sorununa bakabilirsiniz.





Akıllı telefonunuzu yeniden başlatın

Yukarıdaki yöntemlerden herhangi biri çözüm sağlamazsa, cihazınızı yeniden başlatabilirsiniz. Cihazınızın önbelleği dolu olabilir veya işletim sisteminde beklenmedik bir (Android veya iOS) problem oluşmuş olabilir.

Cihazınızı yeniden başlatmak geçici belleği tazeler ve hataları düzeltir.

Snapchat'i yeniden yükleyin

Ses gelmemesi sorunu uygulamayla ilgili olabilir. Bu durumda Snapchat'i baştan yükleyin.

Durum ne olursa olsun, uygulamayı kaldırın ve bir kez daha yükleyin. Bu işlem Snapchat hesabınızı silmez ve her şey olduğu gibi kalır.

Tek fark, uygulamanın son sürümünü otomatik olarak indirmiş olacaksınız.

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