



WhatsApp'ı sildiğimde ne olur? Aşağıda WhatsApp uygulamasını sildiğinizde karşılaşacağınız sonuçları paylaştık. Önden belirtelim, WhatsApp hesabını silmek tüm mesajları siler, sizi tüm WhatsApp gruplarından çıkarır ve WhatsApp profilinizi diğer kişilerin WhatsApp kişilerinden gizler. Peki uygulama kaldırıldığında ne olur?

Mesajlara ne olur?

Uygulamayı kaldırdıktan sonra aynı telefona yeniden yüklediğinizde, sohbet geçmişinin ve medya dosyalarının yedeklemesini (oluşturulduysa) buluttan geri yükleme olanağına sahip olacaksınız: Android için Google Drive ve iPhone için iCloud.

Bu nedenle, evet, yeniden yükleme işlemi sırasında geri yükleme seçeneği olduğu sürece mesajlar ve fotoğraf/videolar kaybolmayacak.

Android telefonlarda, WhatsApp klasörünü kaldırmazsanız sohbet geçmişini ve medya içeriğine yerel yedeklemenizden (Google Drive olmadan) ulaşabileceksiniz. Yerel yedekleme özelliği iPhone'da mevcut değildir, bu nedenle iPhone'da WhatsApp'ı kaldırırsanız ve iCloud yedeklemeniz yoksa konuşmalar kaybolur.

Telefondaki medya dosyalarına ne olur?

WhatsApp'ın telefonunuzdan kaldırılması, fotoğraflar, videolar, belgeler vb. gibi mevcut WhatsApp medya dosyalarını silmez. Tüm bunlara telefonunuzdaki dosya yöneticisi, bir uygulama galerisi ve diğer benzer uygulamalar aracılığıyla erişebilirsiniz.





Yeni mesajlar ve çağrılar

WhatsApp'ı kaldırdığınızda, kullanıcılar size hala mesaj gönderebilir ve arayabilir. Ancak, uygulama telefonunuza yüklenmediği için size bildirilmez. Yalnızca WhatsApp'ı yeniden yüklediğinizde, bu mesajları ve cevapsız aramaların bildirimlerini alırsınız.

Gruplara ne olacak?

WhatsApp'ı kaldırsanız bile gruplara üye olmaya devam edeceksiniz. Ayrıca, grup yöneticisiyseniz, yönetici olmaya devam edersiniz.

Kişi listelerinde görünür olur muyum?

Uygulamayı kaldırdıktan sonra, WhatsApp sizi arkadaşlarınızın sohbet veya kişi listesinden kaldırmaz. Ancak WhatsApp hesabını silerseniz o zaman farklı bir etkisi olacaktır. Diğerleri sizi WhatsApp kişilerinde görmeyecek.

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