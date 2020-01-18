



Ekim 2019'da piyasaya sürülen Call of Duty: Mobile, dünyanın en iyi mobil oyunu oldu ve milyonlarca indirmeye ulaşarak büyük beğeni topladı. Oyun dünya çapında mobil oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor. Activision şimdi yeni Sezon 3 güncellemesinin yanı sıra yaklaşan Battle ve Premium Pass modlarıyla oyunculara daha fazla aksiyon sunmaya hazır görünüyor.

Call of Duty: Mobile'ın 3. Sezonu ile Gelen Yenilikler

Battle Pass, çok oyunculu maçlarda günlük ve haftalık görevleri tamamladıktan sonra oyunculara yeni kilitlenebilir öğeler verecek. Yeni modun 19 Ocak'ta piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca COD puanları ile açılabilen silahlar ve kostümler gibi özel içeriklerin yanı sıra daha hızlı rütbe ilerlemesi için daha fazla XP kazanma şansı sunan yeni Premium Pass de var.

Yeni modlara ek olarak, Sezon 3 iki yeni harita getiriyor. Scrapyard ve Cage. Scrapyard şimdi sunuluyor ve Cage haritası daha sonraki güncellemede gelecek. Daha yüksek tempolu arcade benzeri bir deneyim sunan yeni Rapid Fire çok oyunculu modunun yanı sıra 20 oyuncunun iki takım halinde Battle Royale haritasında kafa kafaya kapıştığı bir Warfare modu da var.





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