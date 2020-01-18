



Oppo yeni bir Find X2 amiral gemisi hazırlıyor. Detayları şu ana kadar kesin olarak biliyoruz çünkü iddialardan ibaret ancak genellikle doğru çıktıkları söylenebilir. Bununla birlikte telefonda ekran içi kamera olasılığı var.

Oppo Find X2 120 Hz Ekranla Geliyor

Yeni bir sızıntı X2 Find'ın ekranına biraz ışık tutuyor. Görünüşe göre 6,5 inç ekran 3168 x 1440 piksel çözünürlüğünde olacak ve eğimli OLED panel sunacak. Daha da iyisi panel 120Hz yenileme hızına sahip olacak.

Bu güzel bilgi temelinde, kaynak ayrıca Find X2'nin istediğinde FHD+ ve QHD+ çözünürlüğünde ve 60Hz veya 120Hz yenileme hızında çalıştırılabileceğini açıklıyor. Bu seçenek özellikle şarj tüketimini azaltmak adına önemli. 120 Hz yenileme ve yüksek çözünürlük daha kısa şarj süreleri demek.

120 Hz'de QHD+ çözünürlüğü önemli görünüyor zira iddialara göre yakında çıkış yapacak olan Galaxy S20'ler bu iki özelliği bir arada sunamayacak. Bunun nedenleri henüz bilinmiyor ancak donanım tarafında bir kısıtlama olabilir. Eğer kısıtlama yazılımla ilgiliyse Samsung gelecek güncellemeler ile sorunu çözmeye çalışacaktır.





Oppo Find X2'in potansiyel özellikleri arasında Snapdragon 865 yonga seti ve 5G desteği var. Ayrıca "çok yönlü" otomatik odaklamalı (Double Pixel AF'in halefi) bir kamera görüntü sensörü özelliği olması bekleniyor. 50W kablosuz şarj desteği ile Find X2 bu alanda yeni bir rekor kıracak.

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