



Geçen hafta, ABD'den bir heyet, İngiltere'ye giderek ülkenin neden ABD uyarılarını dikkate alması ve Huawei'in 5G şebekesi sunan ağ donanımlarını kullanmaktan kaçınması gerektiğini açıkladı bir ziyaret gerçekleştirdi. ABD, Çin hükümetinin Huawei üzerinden yabancı ülkelerden istihbarat toplamasına izin veren bir yasaya sahip olduğunu iddia etti. Bu yasa ABD yetkililerinin Huawei'in sözde istihbarat bilgilerini Pekin'e gönderdiğine dair komplo teorisi üretmesine neden oldu ve Huawei cihazlarda arka kapı bulunduğunu savundular. Ancak bu arka kapı bir yılı aşkın süredir hala bulunamadı. Huawei, böyle bir arka kapının olduğu iddialarını reddetti.

Boris Johnson'ın Huawei Kararı Trump'ı Kızdıracak

Japonya ve Avustralya Almanya'dan gelen uyarıları dikkate alırken İngiltere bu konudan emin değil. Son ziyaretleri sırasında, yukarıda adı geçen ABD'li yetkililer İngiliz meslektaşlarına 5G ağlarında Huawei ekipmanlarına izin verilmesinin "delilikten başka bir şey olmayacağını" söylediler. Eski Başbakan Theresa May'ın ulusal güvenlik danışmanı Sir Mark Lyall Grant'in şu anki Başbakan Boris Johnson'ın, Huawei ekipmanının İngiltere'nin 5G ağlarında kullanılmasına izin vereceğine inandığını belirtti. Sir Mark, ülkenin güvenlik hizmetlerinin bu ekipmanın kullanımından kaynaklanabilecek olası tehditlerle başa çıkabileceği sonucuna vardığını söyledi.

BT ve Vodafone Huawei'in 5G Ekipmanlarını Destekliyor

Yetkililer İngiliz istihbarat teşkilatlarının herhangi bir potansiyel güvenlik tehdidini hafifletebilecek donanımda olduğunu ve Huawei'in en azından 5G destekli telekomünikasyon ekipmanı sağlamaya izin vereceklerini belirtti. Buna göre İngilizler geliştirdikleri gözetim mekanizmasının tehditleri algılayacağından emin. Boris Johnson geçtiğimiz haftalarda Huawei'i eleştirenler ülkenin hangi alternatife sahip olduğunu sordu.





5G, yeni nesil kablosuz bağlantı teknoljisi ve yeni teknolojilerin ve endüstrilerin gelişmesini destekleyecek daha yüksek indirme hızları (şimdilik 4G LTE'den 10 kata kadar daha hızlı) sunuyor. Dünyanın dört bir yanındaki gelişmiş ülkeler 5G ağlarını kurma sürecinde. Huawei, dünyanın en büyük ağ ekipmanı şirketi ve bu projelerin birçoğu için ekipman tedarik etmekte. Çin'in devlet bankasıyla yaptığı ortaklık sayesinde Huawei, müşterilerine Nokia ve Ericsson gibi rakiplerinin eşleşemeyeceği özel finansman koşulları sunabiliyor. Türkiye'de 5G ağının 2020'de kurulacağı açıklandı.

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