



Google Haritalar ile rotanıza doğru yol alırken son hedefinize varmadan önce birkaç noktada durmanız gerekiyorsa buna çok yardımcı olan ve işinizi kolaylaştıran bir özellik var. Google Harita uygulamasında, başlangıç ​​noktası ile son durağınız arasına duraklar ekleyebilirsiniz.

Google Haritalar'a Durak Eklemek

Bu işlev hem her seferinde söz konusu durağa geldiğinizde tekrar rota çizmeyi hatırlama ihtiyacını ortadan kaldırıyor hem de tekrar rota oluşturmak için gereken zaman ve emekten tasarruf etmenizi sağlıyor. Bununla beraber oluşturduğunuz duraklarla beraber tüm rotanın toplamda ne kadar süreceğini görebiliyorsunuz.

Peki Google Haritalar'da rotanıza nasıl çeşitli durma noktaları ekleyebilirsiniz? Aşağıda Android ve iOS cihazlar için adımlar verilmiştir:





Google Haritalar'ı başlatın ve durmak istediğiniz son durak noktasını aratın.

Bulduğunuz durak noktasını işaretleyin ve "Yol Tarifleri" ne basın.

Sağ üstteki üç noktalı "Diğer" e basın ve sonra Durak Ekle'ye dokunun. Bir yolculuğa yaklaşık 9 durak dahil etmenize izin veriliyor.

Bitti'ye basın.

"Yeniden sırala" ya uzunca dokunarak durağın konumunu değiştirebilirsiniz ve yukarı veya aşağı sürükleyebilirsiniz.

Bu özelliğin "toplu taşıma" ve "transit" için çalışmayacağını unutmayın. Sadece sürüş ve bisiklet modlarında çalışıyor. Ayrıca özelliği web sürümünde de kullanabilirsiniz.

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