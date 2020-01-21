



iPhone metin mesajlarınızı iOS 13 ve iPadOS çalıştıran iPad'inizde nasıl alabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır. Bu işlemi ayarlamak sadece bir dakika sürer.

iPhone Mesajlarını iPad'de Görüntüleme

Apple'ın ekosistemiyle ilgili olan harika şeylerden biri işinize başka bir cihazda kaldığınız yerden devam edebilmenizdir. iPhone metin mesajlarını doğrudan iPadOS destekli tabletinizden görüntülemek de buna dahil. Bize sorarsanız işlem son derece kolay ve bu özelliği daha önce hiç kullanmadıysanız o halde oldukça hoşunuza gidecek.

Adım 1. iPhone ve iPad'inizde aynı Apple Kimliği kullanarak oturum açıldığından emin olun. Ayarlar'a ve ardından üstteki Apple Kimliği bölümüne dokunarak yapabilirsiniz.

Adım 2. iPhone'unuzda Ayarlar> Mesajlar'a gidin. iMessage'ın etkinleştirildiğinden ve Metin Mesajı İletme altında iPad'inizin seçili olduğundan emin olun. Birden fazla iPad'iniz varsa, iPhone kısa mesajlarınızı almak istediğiniz cihazı seçin veya tümünü seçin.

Adım 3. Her şeyin düzgün bir şekilde senkronize edilmesi için birkaç saniye bekleyin ve ardından iPad'inizdeki Mesajlar uygulamasını başlatın.

Adım 4. iMessage kullanmayan bir kişiye yeni bir mesaj gönderin. Telefon numarası yeşile döndüğünde, kısa mesaj göndermeye hazır demektir. Yazın ve Gönder'e basın.

Unutmayın, hem iPhone hem de iPad'inizde mesaj gönderip almak için bir veri ağına veya Kablosuz ağa bağlı olmalısınız. İlginçtir, iPhone'unuz yanınızda değilse ve evde Wi-Fi'a veya hücresel veriye bağlı bekliyorsa iPad'inizi tek başına metin mesajı göndermek için kullanabilirsiniz. Ne kadar havalı değil mi?





Yeni bir iOS 13 veya iPadOS kullanıcısıysanız hemen denemeniz gereken bir özellik.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum