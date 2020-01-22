



Apple, uygun fiyatlı iPhone 9'u Şubat ayında üretmeye başlayacak ve Bloomberg'in işaret ettiği tedarik zinciri kaynaklarına göre iPhone 9 Mart ayında resmi hale gelmiş olacak.

Apple iPhone 9 Mart'ta Duyuruluyor

iPhone 9 üretiminin Tayvan merkezli üreticiler Hon Hai Precision Industry (Foxconn), Pegatron Corp ve Winstron Corp. arasında paylaşılacağı bildiriliyor.

Raporda, iPhone 9'un Touch ID'li home düğmesi olacağı, 4.7 inç ekranı ve iPhone 11 ile eşleşen Apple A13 Bionic yonga seti ile geleceği söyleniyor. Cihazın iPhone 8'den ilham alan bir tasarıma sahip olacağı iddia ediliyor.

Ancak iPhone 9'a dair tek rapor bu değildi. Daha önce iPhone 9'un iPhone 8'den ilham alan bir tasarıma sahip olacağı ancak ana düğmeyi kaldırarak Face ID kullanacağı belirtilmişti. Dolayısıyla biraz daha uzun bir 5.4 inç ekrana sahip olacağını gösteren farklı raporlar duymuştuk. Bu ekran boyutu açıkçası 2020 için daha mantıklı görünüyor.





Düşük maliyetli iPhone söylentisinin geçmişi epey geriye gitmekte. İlk olarak 2017'de iddia edilmeye başlandı ve 2018 başlarında bir duyuru yapılacağı söylendi. 2019'un sonlarında söylentiler tekrar ortaya çıkmaya başladı. Nihayet iPhone 7 ve 8 sahiplerinin uzun zamandır beklediği iPhone 9 şimdi Mart ayında tanıtılmayı bekliyor.

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