



Bazı kullanıcıların iPad cihazlarında daha büyük metin boyutuna ihtiyacı olabiliyor. En büyük yazı tipi boyutuna sahip olmak, cihazdaki metinlerin, mesajların veya öğelerin fazla yormadan kolayca okunmasını sağlar.

iPad'de Yazıları Büyütmek

Metin boyutunu ayarlamak için iki menü var. Standart olana ayarlar, ekran ve parlaklık menüsü üzerinden erişiliyor. Bu menüden metnin boyutunu arttırmak mümkün, ancak belirli bir noktaya kadar.

Önceden ayarlanan boyutun ötesine geçmek ve karakterlerin daha da büyük olması için erişilebilirlik menüsündeki bir seçeneği etkinleştirmeniz gerekir.

Metin boyutunu ayarlamadan önce yazı tipini büyütme seçeneğini etkinleştirmeniz gerekiyor.

Bu seçeneği etkinleştirmek için şu menüye gidin:

Ayarları açın

Genel'i ve ardından Erişilebilirliği seçin

Daha büyük metin yazısına inin

Daha büyük metin seçeneğini etkinleştirin.

Seçeneği etkinleştirdikten sonra, yazı tipini ayarlamak için alt kısımda bir kaydırma çubuğu görünür. İmleci sağa hareket ettirdiğinizde karakter yazı boyutu artar.





Metnin yazı tipi boyutu yeterli değilse, kalın metin özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Metin boyutu tüm uygulamaları etkiler

Metin boyutunu değiştirmek, Dinamik Font özelliğini destekleyen tüm iOS uygulamalarını da etkiler. Birçok üçüncü taraf uygulama bu özelliği desteklemektedir.

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