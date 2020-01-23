iPhone'da DFU Moduna Girmek ve Çıkmak





iPhone kurtarma modu veya diğer adıyla DFU, işletim sistemiyle ilgili sorunlar yaşayan bir iPhone'da kullanılabilecek son çare çözümüdür. Bir iPhone'u DFU moduna almak, iPhone'un iOS'i başlatmadan açılmasına ve iTunes'a bağlanmasına izin verir. Bu yolla iPhone'u yeni bir sürüme günceller veya cihazınızı yedekten geri yüklersiniz. Peki iPhone'da DFU moduna nasıl girilir ve nasıl çıkılır?

iPhone'da DFU Moduna Girmek

iPhone'da DFU moduna girmek için şu adımları izleyin:

Uyku / uyandırma düğmesini (iPhone 6'nın sağ tarafında ve diğer tüm iPhone'ların üst köşesinde) basılı tutarak iPhone'unuzu kapatın. Telefon yanıt vermezse, ekran kararana kadar uyku / uyandırma düğmesini ve Home düğmesini aynı anda basılı tutun (iPhone 7'de Home yerine Ses Kısma düğmesini basılı tutun)

Şimdi iTunes yüklü bir bilgisayara (veya Mac'e) ihtiyacınız olacak.

iPhone 8 ve üstünde; şarj kablosunu iPhone'unuza bağlayın. Kablonun diğer ucunu bilgisayara bağlarken yan düğmeyi basılı tutun.

iPhone 7 serisinde; kabloyu iPhone'unuza bağlayın. Kablonun diğer ucunu bilgisayara bağlarken Ses Kısma düğmesini basılı tutun.

iPhone 6S serisi ve öncesinde; kabloyu iPhone'unuza bağlayın. Kablonun diğer ucunu bilgisayara bağlarken Home düğmesini basılı tutun.

Şimdiki adımlar sahip olduğunuz iPhone modeline bağlıdır.

iTunes'a Bağlan ekranını görene kadar yan düğmeyi, ses kısma veya Home (modele bağlı olarak) basılı tutmaya devam edin.

Telefon şimdi DFU moduna girmiş olacak.

iTunes'ta, telefonunuzu güncellemenizi veya geri yüklemenizi sağlayan bir pencere görünür. Güncelle'yi tıklayın. Bu adım işletim sistemini günceller ve verileri silmeden sorunu gidermeye çalışır.

Güncelleme başarısız olursa bu sefer Sıfırla'ya tıklayın.

iPhone'da DFU Modundan Nasıl Çıkılır?

iPhone sıfırlama başarılı olursa, telefon yeniden başlatıldığında kurtarma modundan çıkar.





Telefonunuzu geri yüklemeden de DFU modundan çıkabilirsiniz. Şöyle yapın:

Cihazın USB kablosundan çıkarın.

iPhone kapanana kadar uyku / uyandırma düğmesini (veya modele bağlı olarak Yan) basılı tutun ve bırakın.

Apple logosu tekrar görünene kadar tekrar basılı tutun.

Düğmeyi bıraktığınızda cihaz DFU moddan çıkar ve önyüklenir.

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