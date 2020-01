Başarılı bir 2019'dan sonra Niantic, yıl boyunca dünyanın her yerinde gerçekleşecek başka bir Pokemon GO etkinliği serisine başlıyor. Bugün geliştirici Ocak-Mayıs aylarında gerçekleşecek ilk Pokemon GO etkinliklerinin ülkelerini açıkladı: Tayvan, ABD ve İngiltere.

Pokemon GO'nun İlk 2020 Etkinliği Belli Oldu

Tayvan ve İngiltere yılın ilk yarısında yeni bir Pokemon GO etkinliğine sahip olurken, ABD'deki oyunculara bu iki etkinliğe iki farklı yerde katılma şansı verilecek. Böylece, ilk Pokemon GO etkinliği 6 Şubat – 9 Şubat tarihleri ​​arasında Tayvan'da Taichung Şehrinde gerçekleşecek.

Ardından kutlama Amerika'da başlayacak ve Niantic ilk kez Missouri'nin St. Louis şehrini Safari Bölgesi ilan edecek. Etkinlik, Tower Grove Park'ta gerçekleşecek, 27 Mart'ta başlayacak ve iki gün sonra 29 Mart'ta sona erecek. Oyuncular etkinlik için bilet satın alabilecek; satışlar 24 Ocak'ta başlayacak.

Pokemon GO eğitmenleri için hazırlanan bir sonraki büyük Safari Bölgesi'nin 17 Nisan'da Liverpool'a gelmesi planlanıyor. Etkinlik 19 Nisan'a kadar sürecek, katılmayı planlayan oyuncular 30 Ocak'tan itibaren bilet satın alabilecekler.





Son olarak, Niantic Safari Bölgesi Philadelphia için 8 Mayıs'ta ABD'ye dönüyor. Her zamanki gibi, etkinlik iki gün sürecek, bu yüzden 11 Mayıs'ta sona erecek. Biletlerin tam olarak ne zaman yayınlanacağını bilmiyoruz, ancak muhtemelen Şubat başında satın alınabilecek.

Genel giriş biletleri 12 $, erken erişim biletleri 18 $ olacak, çünkü bunlar etkinlik oyununa erken erişmenizi sağlayacak ve iki saat daha erken başlamanıza izin verecek. Etkinliklerin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik belli değil.

