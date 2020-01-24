



tvOS 13 güncellemesi hesap değiştirmeyi olabildiğince kolaylaştıran özelliklerle geldi. AirPlay kontrolleri, kullanıcı hesapları, uyku ve daha fazlası gibi hızlı seçenekleri içeren ve Siri Remote düğmesi basılarak erişilen bir Denetim Merkezi eklendi. Peki Apple TV'ye nasıl yeni kullanıcı eklenir?

Apple TV'ye Yeni Kullanıcı Eklemek

Birden fazla kişinin tek bir Apple TV'yi nasıl kullanacağını öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edin.

Hesaplar arasında geçiş yapabilmeniz için önce hesapları sisteme kaydettirmeniz gerekir. TVOS kurulum işlemi sırasında kendi Apple ID hesabınıza girdiğinizden, kimlik bilgilerinizi yeniden yazmanıza gerek yoktur. Yapmanız gereken şey yeni bir Apple ID hesabı eklemek olacak.

tvOS 13'de Apple TV'ye birden fazla Apple ID hesabı eklemek için aşağıdaki adımları izleyin.





1) tvOS 13 veya daha yenisini çalıştıran Apple TV'nizde Ayarlar'ı açın.

2) Ana listeden Kullanıcılar ve Hesaplar'ı seçin.

3) Kullanıcılar başlığının altındaki Yeni Kullanıcı Ekle'ye basın.

4) Şimdi eklenecek olan kullanıcının Apple ID kullanıcı adını ve şifresini girin.

Kimlik bilgilerini doğru yazdıysanız Apple TV'nin geçerli kullanıcısı bu yeni hesap olarak ayarlanacak ve önceki ekrana yönlendirileceksiniz. Apple TV'ye istediğiniz kadar Apple Kimliği hesabı eklemek için 3. adımdan itibaren işlemi tekrarlayın.

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