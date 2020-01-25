



11 Şubat'ta tanıtılacak olan Samsung Galaxy S20 serisinin 13 Mart'a kadar ön siparişlerde kalacağı belirtilmişti ve en son bilgilere göre Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra için ön sipariş veren kullanıcılar henüz çıkış yapmamış olan yeni Galaxy Buds+ kablosuz kulaklıklarına ücretsiz olarak sahip olacaklar.

Samsung Galaxy S20+, S20 Ultra Ön Siparişlerine Ücretsiz Galaxy Buds+

Bu bilgiler Twitter'dan geliyor. Ön siparişler için hazırlanan bir resmi tanıtım görselini paylaşan Evan Blass güvenilir sızıntılara imza atmış bir kaynak olarak bilinir. Görselde önceki tasarım sızıntılarında yer alan S20+, S20 Ultra ve Buds+ göze çarpıyor.

Samsung'dan henüz Galaxy Buds+ hakkında resmi bir açıklama duymadık, ancak muhtemelen 11 Şubat'ta S20 telefonların yanında tanıtıldığını göreceğiz.





Önceki sızıntılara göre, Buds+ önceki Galaxy Buds'ın tasarımını koruyacak ancak aktif gürültü azaltma özelliğine sahip olmayacak. Bununla birlikte daha büyük bir pil kapasitesi ile gelecek.

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