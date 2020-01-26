



Xiaomi Redmi 8A en son Kasım ayında MIUI 11 sürümü ile gelen yeni bir resmi güncelleme almıştı. Özel arayüz yepyeni bir görünüm ve birkaç yeni özellik getirmesine rağmen, hala eski Android 9 Pie'a dayanıyordu. Bununla birlikte yeni bir Geekbench listelemesine göre bu durum yakında değişebilir.

Xiaomi Redmi 8A Android 10 Güncellemesi Alıyor

Benchmark listesinde artık en son Android 10'u çalıştıran bir Xiaomi Redmi 8A olduğu gösteriliyor ve bu da Redmi 8A'nın artık Android 10 almaya hazır olduğunu gösteriyor. Xiaomi henüz güncellemenin çıkış tarihine dair bir zaman dilimi vermedi, ancak bu Geekbench raporu fazla beklememize gerek kalmayacağını açıklıyor.

Xiaomi Redmi 8A özellikleri

Xiaomi Redmi 8A yaklaşık 900 lira fiyatıyla hemen her yönüyle fiyat – performans anlamında rakipsiz bir cihaz.





6.22 inç 720×1520 (HD+) piksel ekrana,

5000 mAh batarya kapasitesine,

2 GB'e,

18W destekli Type-C şarj yuvasına,

Üst-giriş seviye yonga setine,

Gorilla Glass 5 ekran koruyucuya sahip

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