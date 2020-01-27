



Samsung Galaxy S9 ve S9+'ta GPS sorununu ve çözümlerini ele alalım. GPS sorununuzu çözmek için en basit yöntemlerden başlayarak adım adım ilerleyeceğiz. Örneğin, GPS Doğruluğunu artırmak önceleri hatalı davranan GPS'in şimdi düzgün çalışmasını sağlayabilir.

Samsung Galaxy S9, S9+'ta GPS Sorunu ve Çözümleri

GPS Doğruluğunu / Yüksek Hassasiyet Modu'nu açın.

Ana Ekranınızda Ayarlar'ı seçin.

Biraz aşağı kaydırın ve Konum'u seçin.

Konum menüsünde Yüksek Hassasiyet Modu'nu Açın.

Bu işlem S9'daki GPS sorununu çözmelidir. Eğer işe yaramazsa o halde cihazınızda donanım sorunu olabilir. Donanım sorununun tek çözümü cihazı incelemesi için bir Samsung teknisyenine götürmektir.

GPS Test Uygulaması

Ayrıca GPS'in işlevsel olup olmadığını test etmek için GPS Test uygulamasını indirip çalıştırabilirsiniz. GPS'iniz aynı bölgedeki diğer cihazlar ile aynı uydulara bağlanabiliyorsa uygulama size bilgi verir.

Önbellek Temizlemek

GPS test sonuçları olumlu ise GPS uygulamalarının önbelleğini temizlemeniz GPS sorununu çözebilir. Google Haritalar, Uber, Taxify gibi uygulamalar bunlara örnek. Aşağıdaki adımları izleyin:





Ana Menüden Ayarlar'a basın.

Uygulama yöneticisini bulun.

GPS sorunu olan ilgili uygulamaya dokunun.

Sonra Önbelleği Temizle deyin.

Sonuç olumlu değilse son çare fabrika ayarlarına sıfırlamak olacaktır. Bu işlem S9 ve S9+'taki verileri tamamen sileceği için önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun.

Bunları da yaptıktan sonra GPS hala çalışmıyor ve sorun yaratıyorsa donanım arızanız olduğu için Samsung teknisyenine gitmekten başka seçeneğiniz yok.

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