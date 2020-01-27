



Samsung Galaxy S9'unuzda kablosuz şarjı kullanmanın en yaygın yolu Samsung kablosuz şarj pedinden yararlanmaktadır. Ancak hızlı bir şarj seçeneği arıyorsanız, en iyi seçenek Samsung Qi kablosuz şarj pedi oluyor.

Samsung Galaxy S9'da Kablosuz Şarj

Bu kablosuz şarj pedleri dünya çapında yaygın olarak kullanılmakta. Havaalanları ve benzeri uluslararası halka açık alanlarda bu Samsung kablosuz pedlerine rastlamak bile mümkün.

Samsung Galaxy S9'un tüm varyasyonları kablosuz şarj özelliği sunuyor ve kablosuz şarj pedleriyle kullanılabiliyor. Bazı cihazlar tek bir tür kablosuz şarjla uyumluyken Galaxy S9 farklı kablosuz şarj türleriyle evrensel uyumluluğa sahip.





Samsung Galaxy S9, Power Matters Alliance ve Power Consortium kablosuz şarj standartlarını destekliyor.

S9'da Kablosuz Şarj Nasıl Kullanılır?

Yapmanız gereken tek şey Samsung Galaxy S9'unuzu kablosuz bir şarj pedinin yanına yerleştirmek ve cihazınız otomatik olarak şarj olmaya başlayacak. Samsung'un kendi kablosuz şarj pedini kullanmak zorunda değilsiniz. Uyumlu, farklı şarj pedleri de alınabilir.