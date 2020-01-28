



3. nesil iPad Pro (2018) ile tıpkı yeni iPhone modellerinde olduğu gibi Face ID desteği sunulmaya başlanarak Home ve Touch ID özellikleri atıldı. Böylece DFU Modu'na girmenin adımları da değişti. iPad nasıl DFU Modu'na alınır?

iPad'i DFU Modu'na Almak

iPad Pro 2018'inizi Mac'inize veya PC'nize takın.

iTunes'u açın.

iPad Pro'nun kapalı olduğundan emin olun.

Ses açma düğmesine hızlıca basın ve bırakın.

Ses kısma düğmesine hızlıca basın ve bırakın.

iPad'i kapatmak için üst taraftaki Güç düğmesini basılı tutun.

Güç düğmesini 3 saniye basılı tutun.

Güç düğmesini basılı tutarken ses azaltma düğmesini basılı tutun.

Her iki düğmeyi de 10 saniye basılı tutmaya devam edin. Apple logosu görünürse çok uzun süre tuttunuz demektir, tekrar deneyin.

Güç düğmesini bırakın ancak ses seviyesi düğmesini 5 saniye daha basılı tutun. "iTunes'a bağlayın" ekranı açılırsa, düğmeleri çok uzun süre basılı tuttunuz demektir.

Ekran siyah kalırsa iPad Pro'nuz başarıyla DFU moduna bağlanmış demektir.

Daha Eski iPad'lerde DFU Moduna Girmek

Bu talimatlar Home düğmesi olan tüm iPad modellerinde çalışıyor.





iPad tabletinizi Mac veya Windows PC'nize takın.

iTunes'u veya Finder'ı çalıştırın.

iPad'i kapatın.

Cihaz kapatıldıktan sonra, üst kısmındaki Açma / Kapama düğmesini 3 saniye basılı tutun.

Açma / Kapama düğmesini basılı tutarken cihazınızın ön tarafındaki Home düğmesini basılı tutun.

Her iki düğmeyi de 10 saniye basılı tutun (Apple logosunu görüyorsanız çok uzun süre tuttunuz demektir).

Açma / Kapama düğmesini bırakın, ancak Home düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun ("iTunes'a bağlayın" ekranını görürseniz, çok uzun tuttunuz demektir).

Ekran siyah kalırsa DFU moduna girdiniz demektir.

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