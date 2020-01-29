



Apple corona virüsü salgını etrafında "belirsizlik" olduğunu açıkladı. Şirket "kritik iş seyahatlerini" kısıtlamaya başladı. Apple Wuhan bölgesindeki çalışanları için bakım kitleri sağlıyor ve bunları Çin'deki diğer çalışan nüfusa da tedarik ediyor. Yeni iPhone, Corona virüsü nedeniyle gecikmeye uğrayabilir.

Apple Corona Virüsü Nedeniyle Yeni iPhone'u Erteliyor

Apple ayrıca salgının yol açabileceği olası aksamalar nedeniyle, mevcut mali çeyrek için 4 milyar doları bulan normalden daha geniş bir üç aylık bütçe planı hazırladı.

Apple normalde önümüzdeki ay çıkacak olan iPhone 9'un seri üretimine başlamaya hazırlanıyordu. Ancak Corona virüsü Apple için ciddi bir sorun olabilir. Bloomberg'e göre şirket yakında bazı büyük tedarik zinciri sorunları ile karşılaşacak.

Çin son zamanlarda 4.400'den fazla insanı enfekte eden ve ülkede 100'den fazla ölüme neden olan corona virüsü salgını ile boğuşuyor. Virüsün merkezi olan Wuhan, Apple'ın en büyük üretim üslerinden yaklaşık 500 kilometre uzaklıkta bulunuyor, ancak virüs yayılmaya devam ediyor.

Apple'ın iPhone üretimi için kullandığı Pegatron sahası, Şanghay'a kısa bir mesafededir. Bu bölgede geçen hafta toplam 66 corona virüsü vakası ve bir ölüm kaydedildi.





Foxconn'un iPhone City fabrikası, Henan, Zhengzhou'da bulunuyor. Bu ilde de aynı zamanda bir ölüm görüldü, ancak 168 gibi önemli bir vaka sayısı var.

Hükümet daha fazla bulaşma riskini önlemek için Apple fabrikaları dahil üretim tesislerini geçici olarak kapatabilir.

Apple, iPhone üretiminde önemli sorunlar yaşayacak gibi görünüyor. Bunlar Hammadde, imalat, montaj, test ve sevkiyat gibi her alanı kapsayacak.

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