



En önemli Pokemon GO güncellemelerinden biriyle geçen yıl PvP savaşları eklenmişti, ancak özelliğin pek az işlevi vardı zira sıralama (ranked) özelliği dahi yoktu. Daha da önemlisi PvP sadece dostlarınız ve yakınlarınız ile sınırlıydı. Bugün Niantic bu sınırlamaları en azından kısmen kaldırmaya karar verdiğini ve tüm dünyadaki Pokemon GO oyuncularının artık PvP savaşlarında birbirleriyle yüzleşmesine izin verdiğini açıkladı.

Pokemon GO'da PvP'ler Artık Tüm Dünyaya Açık ve Sıralamalı

Bu nedenle, en son güncelleme, oyunculara konumlarından bağımsız olarak PvP savaşlarına katılma şansı veren GO Battle League'i getiriyor. İlk beş oyun her gün tüm antrenörler için ücretsizdir, ancak daha sonra ligde daha fazla maç oynama hakkı elde etmek için belirli bir mesafe yürümek zorunda olacaksınız. Alternatif olarak, eğitmenler yeni Battle League maç hakkı kazanmak için PokeCoins'i kullanabiliyorlar.

Niantic, GO Battle League güncellemesinin oyuncalara dalgalar halinde sunulduğunu duyurdu, bu yüzden tüm oyunculara ulaşması biraz zaman alacak.

GO Battle League ilk sezon öncesi şu anda beta aşamasında olacak ve Great League ile başlayacak. Ancak sezon öncesi formatları 10 Şubat'ta Ultra League'e dönüşecek. Master League 24 Şubat'ta, Great League 9 Mart'ta tekrar geri dönecek.





Ödüller arasında kazanılan savaşlara göre belli olacak ve Stardust, Rare Candies, TM'ler ve savaşla ilgili diğer önemli öğeleri içerecek. GO Battle League'e katılmak isteyen eğitmenler beş kilometre yürümek zorunda kalacaklar. Bu da ücretsiz çevrimiçi maçların kilidini açacak, ancak daha fazlasını istiyorsanız, günde 15 kilometreye kadar beş kilometre daha yürümeniz gerekecek.

Kendini adamış olanlar için Premium Battle Pass de mevcuttur. Eğitmenlerin Raid Battle'lara veya GO Battle League'deki premium bölüme girmesine izin veriyor. Premium Pass tarafından sunulan ödüller, temel pass ile açılabilenlerden çok daha iyi. Premium Battle Pass sahibi olmak, belirli Pokemon karşılaşmaları yapmak için gereken kazanç sayısını da azaltıyor. Yani Pay to Win kısmı da var.

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