



Samsung S10'da Ağda Kayıtlı Değil hatasının görülmesi cihazın ağ kulesine veya sinyal gücünün daha iyi olduğu diğer alanlara yaklaştırılması ile çözülmelidir. Ancak devam ederse ve "Ağ hizmeti yok" ve "Ağda kayıtlı değil" hataları almayı sürdürürseniz aşağıdaki çözüm adımlarını deneyin.

Samsung S10 Ağda Kayıtlı Değil, Şebeke Yok ve Zayıf Sinyal Hatası

İlk çözüm: Samsung Galaxy S10'u yeniden başlatın

Güç düğmesini ve ses kısma düğmesini telefon kapatılana kadar basılı tutun.

Bakım Başlangıç ​​Modu ekranı görünene kadar birkaç saniye bekleyin.

Seçenekler arasında gezinmek için ses seviyesi düğmelerinden birine basın ve ardından Normal Başlat'ı seçmek için güç düğmesine basın.

Yeniden başlatma işleminin tamamlanmasını bekleyin, ardından telefonunuzun sabit sinyal alıp almadığını kontrol edin. Servis yok / Ağda kayıtlı değil hatası devam ederse ve Galaxy S10 tarafından alınan ağ sinyali hala zayıfsa, bir sonraki yöntemi deneyin.

İkinci çözüm: SIM kartı güncelleyin

Bazen, SIM kart sorunları "Şebeke servisi yok" ve "Şebekeye kayıtlı değil" hatalarının oluşmasını tetikleyebilir.





Telefonu tamamen kapatın.

SIM kart tepsisini küçük iğneyle çıkarın ve SIM'i alın.

SIM kartta hasar belirtileri olup olmadığını kontrol edin.

SIM kartta sorun yoksa tekrar S10'a takın.

SIM kart tepsisini yerine kilitleyin, ardından telefonu açın.

Yeniden başlattıktan sonra telefonun ağ sinyalini yeniden kurmasını bekleyin. SIM kartı yeniden taktıktan sonra zayıf sinyal sorunu devam ederse, yanlış ağ yapılandırmalarıyla ilişkilendirilen ağ hatalarını ortadan kaldırmak için diğer çözümleri deneyin.

Üçüncü çözüm: Ağ bağlantılarını değiştirin

Ana menüden Ayarlar'a erişin.

Bağlantıları seçin.

Mobil ağlar üzerine dokunun.

Ağ modunu seçin.

LTE / 3G / 2G modları arasında geçiş yapın.

Dördüncü çözüm: Samsung Galaxy S10'da ağ ayarlarını geri yükleyin

Ana ekrandaki boş bir noktaya giderek görev çubuğunu açın.

Genel'i seçin.

Geri Yükle'ye dokunun.

Ağ Ayarlarını Sıfırla'yı seçin.

Ayarları sıfırla üzerine dokunun.

Gerekirse PIN kodunu girin.

Ayarları sıfırla'yı tekrar seçin.

Beşinci çözüm: Samsung Galaxy S10 Plus'ta sistem önbellek bölümünü silin

Telefonu kapatın.

Ses Açma düğmesini ve Bixby düğmesini aynı anda basılı tutun.

Ardından güç düğmesini basılı tutun.

Ekranda Android logosunu gördüğünüzde tüm tuşları bırakın, ardından Android sistemi geri yükleme menüsü seçeneklerinin görünmesini bekleyin.

Kurtarma menüsü seçenekleri görüntülendiğinde, silinen önbellek bölümü vurgulanana kadar Ses Kısma düğmesine art arda basın.

Seçmek için güç düğmesine basın.

Evet seçeneğini seçin.

Sistemin önbellek bölümünü temizlemesini bekleyin, ardından ses seviyesi düğmesini kullanarak Sistemi şimdi yeniden başlat seçeneğini vurgulayın.

Yeniden başlatmayı onaylayın.

Telefonu yeniden başlattıktan sonra sinyalin gelmesi için birkaç saniye bekleyin, ardından sorunun çözülüp çözülmediğine bakın.

Altıncı çözüm: Yazılım güncellemelerini kontrol edin

Ana menüden Ayarlar'a erişin.

Telefon Bilgileri'ni seçin.

Yazılım Güncelleme'ye dokunun.

Yedinci çözüm: Samsung Galaxy S10'u fabrika ayarlarını geri yükleyin

Ana ekrandan Ayarlar'ı seçin.

Genel'i seçin.

Geri Yükle'ye dokunun.

Fabrika verilerine sıfırla'yı seçin.

Ayrıntıları okuyun ve devam etmek için Geri Yükle'yi seçin.

Gerekirse PIN kodunu girin.

Tamamlamak için Tümünü Sil'e dokunun.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum