



AB milletvekilleri sık sık birbirine zıt düşebilir ancak akıllı telefon şarj cihazları söz konusu olduğunda bu kez değil. Bugün bu milletvekilleri tüm mobil cihazlar için bir standart şarj cihazı oluşturulması çağrısında bulundu. Avrupa Parlamentosu üyeleri 582'e 40 gibi ezici bir oyla Avrupa Komisyonu'ndan (AB için yasalar hazırlayan organ) mobil cihaz kullanıcılarının artık her yeni cihaz satın aldıklarında yeni bir şarj cihazı satın almak zorunda kalmamaları gerektiğini savundu. Kararda AK'nin önümüzdeki Temmuz ayında yeni kuralları kabul etmesi gerekiyor.

Avrupa Birliği Apple'ın Lightning Yuvasını Kaldırmasını İstiyor

Nedeni, AB'nin uğraştığı elektronik atık miktarını azaltmaktır. Verilerin sunulduğu son yıl olan 2016'da, AB'de üretilen bu tür atıklar, AB'de yaşayan kişi başına 12.3 milyon tona ulaştı. Kararda, mobil cihazlar için standart bir şarj cihazının gerekli olmasının elektronik atık miktarını azaltabileceği belirtildi ve ayrıca Komisyon'dan kablosuz şarj cihazlarının farklı mobil cihazları çalıştırmak için kullanılmasını garanti eden bir kural koyulması istendi.

Apple En Erken 2021'de Şarj Yuvasız iPhone Çıkarabilir

EC aslında 10 yılı aşkın bir süredir standart bir mobil şarj cihazı için mücadele ediyor. 2009'da Apple, Samsung, Huawei ve Nokia, 2011 yılında telefon üreticilerinin standart şarj cihazları kullanmasını isteyen "gönüllü bir mutabakat zaptı" imzaladılar. AK için açık ki yaklaşık 10 yıl sonra bu gönüllü yaklaşımın işe yaramadığı görüldü ve telefon üreticilerini harekete geçmeye zorlamak için yasalara ihtiyaç var.





Apple, Lightning yuvasını kaldırmayı reddetme seçeneğine sahip değil ancak şirketin şarj aletleri ve şarj kablolarından ne kadar kar elde ettiği biliniyor. Tescilli bir şarj sistemine sahip olmak insanların orijinal yedek parça için Apple'a gideceği anlamına geliyor. Şirket, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'de kutuya 18W hızlı şarj cihazı ekleyerek zarar etmişti.

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