



Android telefonun 64 bit mi yoksa 32 bit mi olduğunu bilmek bazı durumlarda önemlidir. Örneğin, Gapps'ın hangi sürümünün yükleneceğini seçmek gibi. Çoğu Android kullanıcısının bu değerler hakkında hiçbir fikri yoktur. Çoğu özel ROM Google tarafından önceden yüklenmiş uygulamalara sahip olduğundan insanlar bazen özel ROM kurmak ister.

Android Telefonum 32 Bit mi 64 Bit mi?

Bu nedenle, özel bir ROM kurulduktan sonra yüklenecek Google Apps uygulamalarını seçerken telefonun 32 bit mi yoksa 64 bit mi olduğunu bilmek gerekiyor. Google Apps'ın doğru ve uyumlu sürümünü yüklemek için bu bilgiye ihtiyaç var. Tıpkı LineageOS gibi özel ROM'ların yüklenmesinde izlenen adımlarda olduğu gibi.

Çoğu Android akıllı telefon, Apple neredeyse dört yıl önce ilk 64 bit akıllı telefon olan iPhone 5'i tanıtana kadar 32 bit ile donatılmıştı. Android akıllı telefon üreticileri artık geride değil ve hemen her telefon 64 bit olarak piyasaya sürmeye başladı.

Android telefonunuzun 64 bit mi yoksa 32 bit mi olduğunu kontrol etmek çok kolaydır, bunun AnTuTu uygulamasını yükleyerek yapabilirsiniz.

İndir: AnTuTu Benchmark





Adım 1. AnTuTu Benchmark uygulamasını Android akıllı telefonunuza Play Store'dan yükleyin. Kurulumdan sonra uygulamayı başlatın.

Adım 2. Ekranın altına doğru 'Bilgi' seçeneğini bulacaksınız.

Adım 3. Buna dokunun ve Android Giriş parametresini arayın.

Adım 4. Uygulama, Android akıllı telefonunuzun 64 bit mi yoksa 32 bit mi olduğunu gösterecektir.

Bunu öğrendikten sonra, örneğin, önceden yüklenmiş uygulamalara sahip olmayan bazı özel ROM'ları telefonunuza yüklerken Google Apps varyantını seçebilirsiniz.

Bu kadar. Bu makalede, Android telefonda veya tablette sistemin 64 bit mi yoksa 32 bit mi olduğunu öğrenmeyi gösterdik.

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