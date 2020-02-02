



Apple, önümüzdeki hafta sonunda (9 Şubat) Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki tüm fiziki mağazalarını, şirket ofislerini ve iletişim merkezlerini kapatacağını açıklayan kısa bir açıklama yaptı. 'Bol miktarda uyarı ve önde gelen sağlık uzmanlarının tavsiyelerine dayanarak' harekete geçen şirket, çalışanlarının son iki aydır Çin ve dünyayı giderek rahatsız eden corona virüsü salgınından daha fazla etkilenmesini önlemek istiyor.

Apple Çin'deki Mağaza ve Ofislerini Neden Kapatıyor?

Öte yandan, Çin'deki Apple online mağazası açık kalacak.

Daha önce, corona virüs durumunun, en son AirPod'ların yanı sıra söylentileri yaklaşan iPhone 9'un üretimini bozabileceği bildirilmişti. Kilit Apple ortağı Foxconn daha sonra bu söylentileri reddederek 'tüm küresel üretim yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceklerini' garanti etti. Ancak hangisinin gerçeği yansıttığı bilinmiyor.

Bunlar olurken endüstri uzmanları iPhone 9'un deneme üretimine geçtiğini iddia etti. iPhone 9'un Mart ayının sonunda çıkış yapması bekleniyordu. Apple, 2014'ün tasarım anlayışını sürdüren yeni iPhone 9'lardan 30 milyon adet satmayı bekliyor.





Öte yandan bazı uzmanlar ise geçtiğimiz haftalarda Apple'ın corona virüsünden çok kötü etkileneceğini düşündüklerini belirtti ve yeni iPhone'ların çıkışının ertelenmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

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